Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Motoball Müll Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Auto und Straßenbahn kollidieren am Rannischen Platz
12. November 2025
-
-
Einbruch in PKW in der Südstraße
12. November 2025
-
Einbrüche in Kellerräume in Friseursalon in der Reilstraße
12. November 2025
-
Reifen von vier Autos in Zwintschöna zerstochen
11. November 2025
Neueste Kommentare