“Bimbobars müssen hier weg”: Neonazis offenbar für Überfall auf Bar in der Rathausstraße verantwortlich

Nach dem Überfall auf eine Bar in der Rathausstraße in Halle (Saale) hat die Polizei offenbar mutmaßliche Tatbeteiligte ermittelt.

Die Neonazigruppierung “Deutsche Jugend Zuerst” hat sich zu dem Überfall bekannt. “Diese Bimbobars müssen hier weg und nur weil wir den Mut dazu haben sind wir die bösen”, erklärt die gewaltbereite Gruppierung in einem Instagram-Posting.

Im selben Posting beklagt die Gruppierung auch, dass bei Mitgliedern Durchsuchungen stattgefunden haben und Geräte beschlagnahmt worden. „Die Motivation der Täter und weitere Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagt Polizeisprecher Michael Ripke. „Dazu und zu den anhängigen Maßnahmen können derzeit keine weiterführenden Informationen gegeben werden. Ermittelt wird in alle Richtungen.“

Es ist nicht der erste Zwischenfall, bei dem Mitglieder der Nazi-Clique eine tragende Rolle spielen. So sollen acht von ihnen, teilweise stammen sie aus dem Raum Halle, auch für den Überfall auf SPD-Wahlkämpfer in Berlin verantwortlich sein.