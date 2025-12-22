Bis zu 8.000 Besucher am Tag: Stadt Halle zieht positives Fazit zum Weihnachtsmarkt-Treiben

Die Stadt Halle (Saale) zieht nach fast vier Wochen Weihnachtsmarkt-Treiben eine positive Bilanz. „Neben dem zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, haben sich auch die ,Satelliten‘ auf dem Domplatz, dem Hallmarkt und vor der Oper großer Beliebtheit erfreut. Unter den Rahmenbedingungen, insbesondere auch hinsichtlich der Sicherheitslage, bin ich äußerst zufrieden. Die Innenstadt war regelmäßig gut besucht, die Angebote wurden sehr gut angenommen“, schätzt der Fachbereichsleiter Sicherheit Tobias Teschner ein.

„Sowohl bei den Händlern als auch den Besuchern herrschte weit überwiegend eine ausgelassene und entspannte Stimmung, war positive Resonanz wahrzunehmen.“ Besonders positive Rückmeldungen habe es laut Stadtverwaltung auch zur Beleuchtung gegeben. Tobias Teschner: „Vor allem der Weihnachtsbaum aber auch die Beleuchtung insgesamt wurde immer wieder hervorgehoben.“ Auch auf die „Stille Stunde“ habe die Stadt erneut eine gute Resonanz erhalten.

Der hallesche Weihnachtsmarkt, der noch bis einschließlich dem morgigen Dienstag 23. Dezember geöffnet ist, bleibt damit laut Stadtverwaltung ein beliebter Treffpunkt für die Hallenserinnen und Hallenser und von tausenden Gästen aus der Region. Nach Schätzungen der Stadt besuchten an den Wochentagen etwa 4.000 bis 5.000 Besucher den Weihnachtsmarkt. An den Wochenendtagen schätzt die Stadt etwa 6.000 bis 8.000 Gäste.

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, verwandelt sich der hallesche Marktplatz in eine winterliche Landschaft, der Wintermarkt beginnt und lädt bis einschließlich 6. Januar zum Genießen ein. Rund 40 Stände auf beiden Seiten des Marktplatzes bieten am 26. Dezember von 12 bis 21 Uhr, ansonsten bereits ab 10 Uhr Glühwein, Waffeln, herzhafte und süße Speisen sowie regionale Spezialitäten an.