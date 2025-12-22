Du bist Halle

Bis zu 8.000 Besucher am Tag: Stadt Halle zieht positives Fazit zum Weihnachtsmarkt-Treiben

von · 22. Dezember 2025

  1. Sunny sagt:
    22. Dezember 2025 um 14:32 Uhr

    Für manch eines Erwachsenen mag der Weihnachtsmarkt schön sein,weil genug Fress und Saufbuden da sind. Aber für Kinder total langweilig. Wir waren gestern mit unseren Kids da und nach kurzer Zeit kam schon die frage, wann wir wieder nach Hause gehen, weil es ihnen nicht gefallen hat.

