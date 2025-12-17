Du bist Halle

Kinderkarussells, Mini-Eisbahn, Schrottwichteln: Wintermarkt in Halle öffnet am 26. Dezember

von · 17. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Emmi sagt:
    17. Dezember 2025 um 12:26 Uhr

    Wintermarkt bedeutet doch nur, weiter Glühwein und saufen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert