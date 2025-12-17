Kinderkarussells, Mini-Eisbahn, Schrottwichteln: Wintermarkt in Halle öffnet am 26. Dezember

„Tradition und Kult“ ist der Wintermarkt in Halle (Saale) mittlerweile, sagt Hans-Dieter Wunder von der Citygemeinschaft. Und so bleibt die festliche Stimmung des Weihnachtsmarktes noch bis Anfang Januar erhalten: Vom 26. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 lädt der Wintermarkt der Citygemeinschaft Halle e. V. wieder auf den Marktplatz ein!

Der Marktplatz verwandelt sich in dieser Zeit in ein winterliches Erlebnis mit rund 35 Ständen auf beiden Marktseiten. Besucherinnen und Besucher können sich auf Glühwein, Waffeln, herzhafte Speisen und regionale Spezialitäten freuen. Vor allem für Familien gibt es ein abwechslungsreiches Programm: drei Kinderkarussells, eine Mini-Eisenbahn, Schneeballspiele bei trockenem Wetter sowie liebevoll gestaltete Fotospots. Am Händeldenkmal wird es eine gemütliche Lounge für kleine Pausen geben.

Schneemann Willi ist täglich zwei Stunden vor Ort und sorgt für fröhliche Begegnungen. Bei trockenem Wetter können kleine Besucher sogar eine Schneeballschlacht mit ihm machen. Auch Schneemann Olaf hat sich angekündigt.

Ein besonderes Highlight ist der Geschenketausch für den guten Zweck: Vom 27. Dezember bis zum 4. Januar können täglich zwischen 14 und 18 Uhr gut erhaltene Geschenke abgegeben oder getauscht werden. Die Aktion endet am 4. Januar ab 16 Uhr mit einer öffentlichen Versteigerung. In diesem Jahr wird die Kinderabteilung des Reideburger SV unterstützt.

Die Straßenbahnschleusen an den Zugängen zum Marktplatz werden abgebaut. Stattdessen werden auf beiden Seiten des Markts die aufklappbaren Pollersysteme von Armis One aufgebaut. Wie Hans-Dieter Wunder sagte, habe man zudem in den vergangenen Jahren den Sicherheitsdienst deutlich aufstocken müssen. „Das geht ganz schön ins Geld.“

Öffnungszeiten des Wintermarkts:

täglich 10 bis 21 Uhr

Ausnahmen:

26.12.2025: 12 bis 21 Uhr

29.12.2025: 11 bis 21 Uhr

31.12.2025: 10 bis 17 Uhr

1.1.2026: geschlossen

4.1.20206: 11 bis 21 Uhr

6.1.2026: 11 bis 20 Uhr