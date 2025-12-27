Budenzauber in der swh.arena: HALPUS-Cup im Hallenfußball am 6. Januar

Am 06.01.2026 ist es wieder soweit, dass Traditionelle Hallenfußball-Masters des Halleschen FC um den „HALPLUS – Cup“ lädt zum Budenzauber in die SWH.arena nach Halle-Neustadt ein. Am Feiertag in Sachsen-Anhalt erfolgt der Anpfiff um 15:00 Uhr. Nach den ganzen Feierlichkeiten rund um Weihnachten und Silvester können sich die Fußballinteressierten aus Halle und Umgebung jetzt wieder auf die sportliche Auftaktveranstaltung des HFC in der Halle freuen. Sie wissen, das runde Leder rollt und das alles in einer einzigartigen Atmosphäre. Nah dran am Geschehen – Fußball(er) zum Anfassen.

Die Spieler des HFC sind motiviert und möchten den Turniersieg aus diesem Jahr verteidigen und damit Ihren Fans den Siegerpokal beim eigenen Hallen-Masters um den „HALPLUS-Cup“ wieder präsentieren. Hierzu gilt es aber, sich gegen folgende Teams: 1.FC Lok Leipzig, FC Eilenburg, VfL Halle 96, SV Blau-Weiß Dölau, BSV Halle-Ammendorf 1910, TSV Blau-Weiß Brehna, LSG Lieskau 1920, Blau-Weiß Farnstädt und des SSV Landsberg 90 durchzusetzen. Wichtig bei allem Ehrgeiz ist aber, dass der Spaß für die Beteiligten auf dem Parkett und auf den stimmungsvollen Tribünen im Vordergrund steht.

Wer sich den Budenzauber nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rechtzeitig sein Ticket sichern, denn auch im vergangenen Jahr war das Turnier wieder ausverkauft. Vielleicht möchte man(n) oder Frau seine(n) Liebsten ja unter dem Weihnachtsbaum damit überraschen.

Tickets gibt es hier:

Fanshop Hallescher FC, Kantstraße

Ticketcenter in der Rolltreppe, Große Ulrichstraße 60

Online unter: www.top-sport-werbeagentur.de