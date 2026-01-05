Bundestagswahl und Friedrich Merz: Das haben die Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr am meisten gegoogelt

Jedes Jahr erlaubt der Google-Jahresrückblick einen besonderen Blick auf die Themen, die Menschen beschäftigt, überrascht oder emotional bewegt haben. Auch für Sachsen-Anhalt zeigt sich 2025 ein vielschichtiges Bild aus politischem Interesse, sportlichen Großereignissen und prominenten Persönlichkeiten. Grundlage sind sogenannte „Trending Searches“ – also Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr den stärksten prozentualen Anstieg verzeichneten. Es geht damit nicht um absolute Suchzahlen, sondern um plötzliche Aufmerksamkeitsspitzen.

Politik klar an der Spitze

Unangefochten auf Platz eins der allgemeinen Suchbegriffe steht in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Suchmaschinenriesen die Bundestagswahl 2025. Das hohe Interesse spiegelt die politische Spannung und den Wunsch nach Orientierung in einem richtungsweisenden Wahljahr wider. Passend dazu taucht auch Friedrich Merz auf Platz eins der meistgesuchten Persönlichkeiten auf.



Ebenfalls stark nachgefragt waren politische und gesellschaftliche Namen wie Julia Klöckner, Heidi Reichinnek oder Wolfgang Grupp, die aus unterschiedlichen Gründen in den öffentlichen Fokus rückten.

Sportliche Großereignisse begeistern

Sport war 2025 ein weiterer zentraler Treiber der Suchanfragen. Die Handball-WM erreichte Platz zwei der allgemeinen Trends und unterstreicht die große Bedeutung dieser Sportart im Osten Deutschlands. Auch die Frauen-EM sowie die Klub-WM sorgten für erhöhte Aufmerksamkeit. Mit Laura Dahlmeier schaffte es zudem eine ehemalige Spitzensportlerin in die Top Ten – offenbar ausgelöst durch aktuelle Medienberichte und öffentliche Auftritte.

Popkultur, Prominenz und Kurioses

Neben Politik und Sport zeigte sich auch die bunte Seite der Suchtrends. Internationale Namen wie Ozzy Osbourne oder der US-Aktivist Charlie Kirk tauchten ebenso auf wie popkulturelle Phänomene à la Labubu. Auffällig ist auch das Interesse an Kriminalfällen und historischen Figuren: Ed Gein, eine berüchtigte Persönlichkeit der US-Kriminalgeschichte, schaffte es überraschend in die Top Ten der allgemeinen Suchbegriffe.



In der Kategorie „Persönlichkeiten“ dominierte eine Mischung aus Politiker:innen, Kulturschaffenden und Reality-TV-Bekanntheiten. Namen wie Désirée Nick, Yeliz Koc, Lily Becker oder Edith Stehfest zeigen, dass mediale Präsenz und soziale Netzwerke einen erheblichen Einfluss auf das Suchverhalten haben.