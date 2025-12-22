Datenschutzalarm an der Uni Halle: Personalakten öffentlich zugänglich

Der hallesche Rechtsanwalt Christian Gobst hat sich mit einer Datenschutzbeschwerde an den Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt gewandt. Anlass sind nach seinen Angaben gravierende Mängel im Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten im Universitätsarchiv der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Teile von Personalunterlagen sind über ein öffentlich zugängliches Online-Findbuch einsehbar, beklagt der Anwalt.

Nach Darstellung des Anwalts, der im Namen eines Mandanten handelt, seien im Online-Verzeichnis des Universitätsarchivs „hunderte personenbezogene Daten noch lebender Personen“ abrufbar. Dabei gehe es unter anderem um vollständige Namen, Geburtsdaten und -orte, frühere Namen sowie Angaben zu Beschäftigungsverhältnissen wie Tätigkeiten und Zeiträume.

Die veröffentlichten Informationen – immerhin fast 4.000 Datensätze – stammen laut dem Schreiben aus Akten der 1970er bis 2000er Jahre. Damit seien die im Archivgesetz Sachsen-Anhalt vorgesehenen Schutzfristen nicht eingehalten worden. Gobst sieht darin einen „erheblichen Verstoß“ sowohl gegen das Landesarchivrecht als auch gegen zentrale Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere gegen die Grundsätze der Datenverarbeitung und die fehlende Rechtsgrundlage für eine Veröffentlichung.

Besonders brisant ist aus Sicht des Anwalts die Tragweite des Vorfalls. In seiner Eingabe an die Datenschutzbehörde spricht Gobst von einem „datenschutzrechtlich relevanten Vorfall von besonderer Tragweite“. Die Identität der Hinweisgeber müsse vertraulich behandelt werden, da diese andernfalls arbeitsrechtliche Nachteile befürchteten.

Darüber hinaus verweist Gobst auf strukturelle Probleme innerhalb der Einrichtung. Die Kombination aus einem objektiv nachprüfbaren Datenschutzverstoß, einem mutmaßlichen Führungsversagen, unzureichendem archivfachlichem Schutz des Schriftguts sowie Defiziten in Aufsicht, Dokumentation und Compliance begründe ein erhebliches öffentliches Interesse an dem Vorgang.