„Drei Königsmodellbahntreffen“ am Wochenende in Halle-Neustadt

Winterlich angehauchte Modellbahnen sind wieder in der Unstrutstraße 28 in Halle Neustadt beim „EMC 78 e.V. zu erleben. Mit Jahresbeginn am 3. und 4. Januar 2026 zeigen wir täglich von 10-17 Uhr neben einer Auswahl Pyramiden Anlagen kleine und mittlere Modellbahnanlagen. Unzählig lebendig wirkenden Szenen des wahren Lebens sind auf über 25 liebevoll gestalteten Schaustücken zu entdecken und zu bestaunen.

Aktiv darf an einigen Exponaten mitgesteuert werden. Highlight ist dabei die „Modul Junior Anlage“. Diese entsteht seit geraumer Zeit bei uns durch Schüler der Modellbahn AG vom „Georg Cantor Gymnasium“.

Die Klemmsteinbahn ist ebenfalls im „Neuen Jahr“ zum Nordpol nach „Santa Claus Village“ unterwegs.



Geöffnet ist am 3.-4. Januar 2026 jeweils 10-17 Uhr.

Der Eintritt beträgt Normal 5,-€, Ermäßigt 4,-€, Familie 12,-€.