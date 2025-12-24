​Ehrenamt mit Herz und Glasur: Bundesverdienstkreuzträger Mario Gursky überrascht Kinder in Halles Kliniken an Heiligabend mit Donuts

Strahlende Augen trotz Infusionsständer und Krankenhausflur: Mario Gursky, Inhaber des beliebten „Hofpause Food Stores“ am Steintor, sorgte heute für eine handfeste Überraschung auf den Kinderstationen im Halle (Saale). Zusammen mit seiner Freundin besuchte er das Elisabeth-Krankenhaus sowie das Universitätsklinikum Kröllwitz, um eine ganz besondere Fracht abzuliefern.

Handgemachte Freude aus der Hofpause

​Im Gepäck hatten die beiden keine gewöhnlichen Geschenke, sondern kistenweise handgemachte Weihnachts-Donuts. Mit viel Liebe zum Detail verziert, brachten die süßen Kunstwerke eine willkommene Abwechslung in den Klinikalltag der kleinen Patienten.

„Es sind oft die kleinen Gesten, die den größten Unterschied machen – besonders an einem Tag wie Heiligabend“, so der Tenor des Besuchs.





​Ein Herz für Halle – seit über 20 Jahren

​Für Mario Gursky ist dieses Engagement keine Eintagsfliege. Bereits seit 2004 macht er immer wieder durch außergewöhnliche Spendenaktionen auf sich aufmerksam und unterstützt verschiedenste soziale Projekte in der Region.

​Sein unermüdlicher Einsatz blieb auch auf höchster Ebene nicht ungewürdigt: Für sein langjähriges Engagement wurde Gursky bereits mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Die heutige Aktion zeigt einmal mehr, dass sein Herz am rechten Fleck schlägt – und dass er weiß, wie man in schweren Zeiten für einen Moment der Unbeschwertheit sorgt.





