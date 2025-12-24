Ehrenamt mit Herz und Glasur: Bundesverdienstkreuzträger Mario Gursky überrascht Kinder in Halles Kliniken an Heiligabend mit Donuts
Strahlende Augen trotz Infusionsständer und Krankenhausflur: Mario Gursky, Inhaber des beliebten „Hofpause Food Stores“ am Steintor, sorgte heute für eine handfeste Überraschung auf den Kinderstationen im Halle (Saale). Zusammen mit seiner Freundin besuchte er das Elisabeth-Krankenhaus sowie das Universitätsklinikum Kröllwitz, um eine ganz besondere Fracht abzuliefern.
Handgemachte Freude aus der Hofpause
Im Gepäck hatten die beiden keine gewöhnlichen Geschenke, sondern kistenweise handgemachte Weihnachts-Donuts. Mit viel Liebe zum Detail verziert, brachten die süßen Kunstwerke eine willkommene Abwechslung in den Klinikalltag der kleinen Patienten.
„Es sind oft die kleinen Gesten, die den größten Unterschied machen – besonders an einem Tag wie Heiligabend“, so der Tenor des Besuchs.
Ein Herz für Halle – seit über 20 Jahren
Für Mario Gursky ist dieses Engagement keine Eintagsfliege. Bereits seit 2004 macht er immer wieder durch außergewöhnliche Spendenaktionen auf sich aufmerksam und unterstützt verschiedenste soziale Projekte in der Region.
Sein unermüdlicher Einsatz blieb auch auf höchster Ebene nicht ungewürdigt: Für sein langjähriges Engagement wurde Gursky bereits mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Die heutige Aktion zeigt einmal mehr, dass sein Herz am rechten Fleck schlägt – und dass er weiß, wie man in schweren Zeiten für einen Moment der Unbeschwertheit sorgt.
