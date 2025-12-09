4,39% mehr als bisher: Fachausschüsse stimmen der Fortschreibung des Mietspiegels für Halle (Saale) zu – Neuaufstellung für 2028

Der Sozial- und der Planungsausschuss haben am Dienstag der Fortschreibung des Mietspiegels für Halle (Saale) beschlossen. Allerdings gab es auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit, denn ein Mietspiegel ist rechtlich alle zwei Jahre aufzustellen

Gegenüber dem alten Mietspiegel erhöht sich das Mietniveau um 4,39 Prozent. “Wir haben uns am Verbraucherpreisindex orientiert”, sagte Nico Schröter, Fachbereichsleiter Städtebau und Bauordnung. Alle übrigen Inhalte des Mietspiegels bleiben erhalten.

Allerdings steht für das Jahr 2028 eine Neuaufstellung an. Laut Schröter erfolge die Erarbeitung ab Anfang kommenden Jahres.