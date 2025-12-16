Einbruch in Auto im Hansering und in Wohnung in der Erich-Kästner-Straße

Dem hiesigen Polizeirevier wurden am gestrigen Tag gegen 18.40 Uhr der Einbruch in einen abgestellten PKW im Bereich An der Waisenhausmauer in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen manipulierten die/der unbekannten Täter die Türen des geparkten Fahrzeuges, durchwühlten nachfolgend den Innenraum und entwendeten dort gelagerte Münzen im Wert von circa 50 €. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur entstandenen Gesamtschadenshöhe angegeben werden. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am gestrigen Tag gegen 18:10 Uhr wurde dem hiesigen Polizeirevier der Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Erich-Kästner-Straße in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich der/die unbekannten Täter durch Manipulation der Wohnungseingangstür zutritt in die Wohnung, durchwühlten diese und entwendeten nach ersten Erkenntnissen des Wohnungsmieters verschiedene Bekleidung und zwei Smartphone. Über den entstandenen Gesamtschaden liegen derzeitig noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. An der Tatörtlichkeit erfolgte eine Spurensuche und -Sicherung durch die Kriminaltechnik.