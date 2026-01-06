Einbruch in Firma in Lochau

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 11.00 Uhr, bis Montag, 08.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Firma im Ortsteil Lochau, Gemeinde Schkopau. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Entwendet wurden diverse Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei suchte und sicherte am Tatort Spuren und leitete Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ein.

Die Fachberaterin für sicherungstechnische Prävention der „Polizeilichen Beratungsstellen“ führt Schwachstellenanalysen in Firmen, Wohnungen, Ein- und/oder Mehrfamilienhäusern durch. Ein kostenloser Beratungstermin kann über die Beratungsstelle des Polizeirevieres Saalekreis, in Merseburg, unter: 03461 446 439 erfragt werden. Wir beraten Sie gern produktneutral zu verschiedenen Themen des Einbruchschutzes und zu ungebetenen Gästen!