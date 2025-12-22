Eine Nacht voller Wunder!

Eine meditative Christnachtfeier zu später Stunde gibt es am 24. Dezember um 23.00 Uhr in der Marktkirche „Unser lieben Frauen“ in Halle (Saale). Eingeladen sind Besucherinnen und Besucher, die noch spät am Abend dem Geheimnis von Weihnachten nachspüren wollen. Im Mittelpunkt steht Maria, die als unscheinbare Frau vom Rande nun als Himmelskönigin auf dem Altar der Marktkirche (1529, aus der Schule von Lucas Cranach) zu sehen ist. Musik, Lieder und Worte umspielen ihren Weg.

Zuvor gibt es hier schon um 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr und 18.30 Uhr Christvespern und am 1. Weihnachtsfeiertag um 16.00 Uhr einen Festgottesdienst mit dem Weihnachtsoratorium.