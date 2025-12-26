Einfamilienhaus in Teutschenthal durch Steinwurf beschädigt

Am Donnerstag, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, kam es in Teutschenthal zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus. Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe durch einen Steinwurf. In einem Zimmer wurden mehrere Steine festgestellt, die als Spurenträger gesichert wurden. Weitere Beschädigungen am Gebäude wurden nicht festgestellt, ein Eindringen in das Wohnhaus fand nicht statt. Die Kripo ermittelt in diesem Fall.

