Erneut Brand im ehemaligen LaBim – beschlossener Bebauungsplan für neues Wohngebiet am Stadtgottesacker

Seit dem Auszug des Kult-Clubs „LaBim“ steht das Gebäude unweit des Leipziger Turms leer. Immer wieder brannte es seit her, ebenso in der benachbarten leerstehenden ehemaligen Glaserei.



Am Freitagabend musste nun die Feuerwehr erneut zum Töpferplan / Gottesackerstraße aus. Dicke Rauchwolken quollen aus dem Gebäude. In unmittelbarer Nähe wurde von Polizisten ein Obdachloser vernommen. Zeugen hatten gesehen, wie er vor Brandausbruch aus dem Gebäude kam. Gegenüber den Polizisten bestritt er aber, etwas mit dem Feuer zu tun zu haben.

Des Gebäude mit seiner markanten bemalten Front, das nicht unter Denkmalschutz steht, soll abgerissen werden. Der Stadtrat hatte im Dezember den Bebauungsplan beschlossen. Rund 250 Wohnungen sind in Neubauten vorgesehen. Der Investor, die Leipziger Stadtbau AG, will nach eigenen Angaben zeitnah mit Bauen beginnen.