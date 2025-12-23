Erneut Seniorin in Halle-Trotha überfallen und zu Boden gerissen

Am Montagabend gegen 18 Uhr wurde eine 76 Jahre alte Frau in der Venusstraße in Halle (Saale) überfallen. Die Seniorin wurde zu Boden gerissen und verletzte sich dabei. Sie musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Der etwa 1.80 bis 1.90m große Täter hatte eine normale Statur. Er flüchtete mit der Handtasche der Frau, in der sich neben Bargeld und Papiere auch die Wohnungsschlüssel befanden. Deshalb wurden auch schleunigst die Schlösser ausgetauscht.

Erst Anfang Monats wurde in der unweit entfernt liegenden Viktor-Klemperer-Straße eine Seniorin überfallen.