90-Jährige mit Rollator in Halle-Trotha umgeworfen und ausgeraubt

Am Freitag kam es zwischen 17.20 Uhr und 18.30 Uhr im Bereich der Viktor-Klemperer-Straße in Halle (Saale) zu einem Raubdelikt. Eine 90-Jährige wurde mit ihrem Rollator von einer noch unbekannten Person zu Boden gebracht, woraufhin ihre Umhängetasche entwendet wurde.

Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Umhängetasche wurde kurze Zeit später durch einen Zeugen im Nahbereich aufgefunden. Bis auf die fehlende Geldbörse befanden sich alle Gegenstände noch darin. Die Seniorin klagte über Knieschmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.

Zeugen, die Angaben zum Räuber machen können werden gebeten, sich im Polizeirevier Halle (Saale) unter 0345 224 2000 zu melden.