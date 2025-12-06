Du bist Halle

90-Jährige mit Rollator in Halle-Trotha umgeworfen und ausgeraubt

von · 6. Dezember 2025

8 Antworten

  1. Edel sagt:
    6. Dezember 2025 um 13:51 Uhr

    Wie erbärmlich ist das!
    Ich wünsche der Frau viel Kraft für ihre Genesung.

    Antworten
  2. Rita sagt:
    6. Dezember 2025 um 14:20 Uhr

    Was ist in dieser Stadt los? Gute Besserung der 90 jährigen Frau.

    Antworten
  3. Lu sagt:
    6. Dezember 2025 um 14:30 Uhr

    90 Jahre…. Alter noch bodenloser geht’s nich. Die sollten sich in Grund und Boden schämen

    Antworten
  4. Emmi sagt:
    6. Dezember 2025 um 14:36 Uhr

    Schlimmer geht es wohl nicht mehr. Wie skrupellos kann man sein.
    Gute Besserung an die Dame.

    Antworten
  5. Sumpfmeise sagt:
    6. Dezember 2025 um 16:19 Uhr

    Unerträglich, die Vorstellung. Ich hoffe, die alte Frau hat ihren Sturz nicht unterschätzt und er bleibt ohne Folgen. Die Angst wird allerdings bei jedem Gang außer Haus dabei sein. Sehr alte Menschen erholen sich häufig von so etwas nicht.

    Antworten
  6. Besorgte sagt:
    6. Dezember 2025 um 16:27 Uhr

    Liebe Omis und Opis! Auch wenn Veränderungen ab einem bestimmten Alter immer schwerer werden, holt Euch Rat bei Euren Kindern und Enkeln. Tragt Bauchtaschen oder das Geld eng am Körper. Und nehmt nicht Euer ganzes Bargeld mit. Sind halt alles so „Gewohnheitsdinge“. Die Jugend macht es selber vor, wie man sich vor Dieben schützt. Es gibt schicke Taschen, die man eng am Körper tragen kann. Leider gibt es Menschen, die vor nichts zurückschrecken. Junge Menschen, die vielleicht selber Oma und Opa haben. Was ist mit denen los? Mir tut das immer so leid, wenn ich sowas lese. Ich wünsche der Dame auf jeden Fall gute Besserung, vor allem, dass sie den Schreck verarbeiten kann.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert