90-Jährige mit Rollator in Halle-Trotha umgeworfen und ausgeraubt
Am Freitag kam es zwischen 17.20 Uhr und 18.30 Uhr im Bereich der Viktor-Klemperer-Straße in Halle (Saale) zu einem Raubdelikt. Eine 90-Jährige wurde mit ihrem Rollator von einer noch unbekannten Person zu Boden gebracht, woraufhin ihre Umhängetasche entwendet wurde.
Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Umhängetasche wurde kurze Zeit später durch einen Zeugen im Nahbereich aufgefunden. Bis auf die fehlende Geldbörse befanden sich alle Gegenstände noch darin. Die Seniorin klagte über Knieschmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.
Zeugen, die Angaben zum Räuber machen können werden gebeten, sich im Polizeirevier Halle (Saale) unter 0345 224 2000 zu melden.
Wie erbärmlich ist das!
Ich wünsche der Frau viel Kraft für ihre Genesung.
Was ist in dieser Stadt los? Gute Besserung der 90 jährigen Frau.
Wählst du „grün“?
Ist wie du nicht aus dieser Stadt.
90 Jahre…. Alter noch bodenloser geht’s nich. Die sollten sich in Grund und Boden schämen
Schlimmer geht es wohl nicht mehr. Wie skrupellos kann man sein.
Gute Besserung an die Dame.
Unerträglich, die Vorstellung. Ich hoffe, die alte Frau hat ihren Sturz nicht unterschätzt und er bleibt ohne Folgen. Die Angst wird allerdings bei jedem Gang außer Haus dabei sein. Sehr alte Menschen erholen sich häufig von so etwas nicht.
Liebe Omis und Opis! Auch wenn Veränderungen ab einem bestimmten Alter immer schwerer werden, holt Euch Rat bei Euren Kindern und Enkeln. Tragt Bauchtaschen oder das Geld eng am Körper. Und nehmt nicht Euer ganzes Bargeld mit. Sind halt alles so „Gewohnheitsdinge“. Die Jugend macht es selber vor, wie man sich vor Dieben schützt. Es gibt schicke Taschen, die man eng am Körper tragen kann. Leider gibt es Menschen, die vor nichts zurückschrecken. Junge Menschen, die vielleicht selber Oma und Opa haben. Was ist mit denen los? Mir tut das immer so leid, wenn ich sowas lese. Ich wünsche der Dame auf jeden Fall gute Besserung, vor allem, dass sie den Schreck verarbeiten kann.