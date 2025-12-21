Eskalation zwischen Anwohner und “Eiermann”: Stadt hat in diesem Jahr 6 Platzverweise gegen Straßenmusiker erteilt

Vor wenigen Tagen kam es am Kleinschmieden in Halle (Saale) zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und dem sogenannten “Eiermann”. Der Straßenmusiker trommelte, und das schon länger als die 30 erlaubten Minuten. Der Anwohner forderte daraufhin den Straßenmusiker, der es mit seinem “Eierhut” ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft hat, zum Gehen auf.

Es sei zu diesem Vorfall eine Beschwerde eingegangen, bestätigt Stadtsprecher Drago Bock. Auch andere Straßenmusiker waren in der Vergangenheit schon zu lange an einem Ort. “Bei entsprechenden Hinweisen erfolgt unverzüglich eine Prüfung vor Ort. Betroffene Musiker, Musikerinnen, Künstler und Künstlerinnen werden sensibilisiert”, so Bock.

“Bei Notwendigkeit werden Platzverweise erteilt. Auch Ordnungswidrigkeitsverfahren können eingeleitet werden.” Das sei in diesem Jahr bislang 6 Mal vorgekommen. “Hinzu kamen zahlreiche aufklärende Gespräche mit betroffenen Musiker, Musikerinnen, Künstler und Künstlerinnen, die nicht dokumentiert werden.”

Unterdessen scheint der Eiermann auf dem Vorfall Konsequenzen gezogen zu haben. In einem Video kündigte er an, Deutschland verlassen zu wollen. Doch vorerst ist Gregory da Silva noch in Halle und trommelt nun an anderen Stellen rund um das Weihnachtsmarktgelände.