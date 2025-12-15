Zu lang getrommelt? “Eiermann” gerät mit Anwohner aneinander und will Deutschland verlassen – “Die Menschen terrorisieren uns”

Am Eingang des Weihnachtsmarktes in Halle (Saale), direkt am Kleinschmieden, steht derzeit regelmäßig der berühmte “Eiermann”. Sein mit 735 Eiern bestückter Hut hatte ihm einst einen Eintrag im Guinnessbuch der Weltrekorde beschert. Nach einem Rückenleiden wurde die Größe des markanten Huts abgespeckt. Den balanciert er weiterhin auf seinem Kopf. Er wirft den Passanten, die vorbeigehen, ein “Frohe Weihnachten” zu. Natürlich darf auch sein berühmtes “Guten Tag, Mama” nicht fehlen, wenn ältere Frauen vorbeiziehen.

Doch vor wenigen Tagen ist die Situation offenbar eskaliert. Gregory da Silva, so sein richtiger Name, ist mit einem Anwohner aneinander geraten. Offenbar fühlte der sich gestört von dem Straßenmusiker. Offiziell erlaubt sind 30 Minuten am Tag, doch da Silva stand mehrere Stunden dort. Neben dem Anwohner haben noch drei weitere Passanten den Eiermann aufgefordert, den Ort zu verlassen, beklagt er in einem Video des TikTokers Stevie Pongj. Derartige Vorfälle habe es in der letzten Zeit öfter gegeben.

“Die Menschen terrorisieren uns”, beklagt da Silva über derartige Vorfälle und meint, man könnte davon Depressionen bekommen, wenn man nicht stark genug ist. Vor wenigen Tagen habe er deshalb auch der Ausländerbehörde geschrieben, so der Straßenmusiker aus Benin. “Ich möchte raus aus Deutschland. Ich bin nicht hier glücklich”, so der Eiermann. “Ich will nach Portugal oder einen anderen Ort.” Eine Antwort habe er aber noch nicht erhalten. Anderen Migranten rät da Silva, Deutschland zu meiden.