Fachbereich Gesundheit zieht ab Mittwoch um

Der Umzug des Fachbereichs Gesundheit der Stadtverwaltung an einen gemeinsamen Standort in die Straße der Opfer des Faschismus 1 (Ecke Wilhelm-Külz-Straße) beginnt nach Angaben der Stadtverwaltung wie bereits angekündigt am Mittwoch, 7. Januar 2026. Mit dem Umzug des Fachbereichs kommt es im Januar zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit (Telefon und E-Mail). Die Stadt Halle (Saale) bittet um Verständnis.

Ab Mittwoch, 7. Januar, ziehen die Fachbereiche aus den Standorten Niemeyerstraße und Hansering (ab 9. Januar) um. Das betrifft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Hygiene, Service, Amtsgutachten, Sozialpsychiatrie, eine Dienststelle des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (KJGD) und die Fachbereichsleitung. Ab Montag, 12. Januar, ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KJGD und des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes aus dem Helmeweg in die Straße der OdF 1. Ab Mittwoch, 14. Januar, folgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sowie der Außenstelle des KJGD in der Stendaler Straße.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuungsbehörde und die Koordinatoren des Fachbereichs Gesundheit verbleiben indes in der Stendaler Straße 7 und 8. Die Angebote der Frühen Hilfen, der Betreuungsbehörde sowie der Neugeborenenbegrüßung finden ohne Einschränkung weiterhin und wie bisher am Standort Stendaler Straße 7 statt. Dazu gehören auch die offenen Sprechstunden. Diese Bereiche sind von dem Umzug des Fachbereichs nicht betroffen.

Ansonsten entfallen bis zum Ende des Fachbereichs-Umzugs die offenen Sprechstunden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aber weiterhin für Nachfragen und nicht aufschiebbare Anliegen erreichbar sein. Die Stadt Halle (Saale) bittet um Verständnis.

Mit dem Umzug des Fachbereichs Gesundheit bündelt die Stadt die Angebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes künftig an einem Ort. Bisher war der Fachbereich auf Standorte in der Niemeyerstraße, der Stendaler Straße, der Kreuzer Straße, der Paul-Thiersch-Straße, am Hansering und im Helmeweg verteilt.