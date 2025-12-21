Fahrgast-Ärger mit dem “Movemix”-Shuttle: im halleschen Osten teilweise über Stunden keine Fahrten verfügbar – HAVAG steuert nach

Aktuell steht die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) wegen zahlreicher Verspätungen nach dem Fahrplanwechsel in der Kritik. Doch das sind Luxusprobleme für Bewohner des halleschen Ostens. Denn die wären froh, wenn sie überhaupt mit dem ÖPNV wegkommen. Seit Dezember 2023 fahren Abends ab 20 Uhr keine Linienbusse mehr im Osten von Halle (Saale). Stattdessen sind Reideburg, Dautzsch und Diemitz per Movemix-Shuttle an das ÖPNV-Netz angeschlossen. In der Theorie funktioniert es so, dass man per App oder Telefon das Shuttle zu sich bestellt – ähnlich wie ein Rufbus. Doch in den letzten Wochen gab es vermehrt Ärger damit.

“Zwei Wochenenden in Folge war es nicht möglich, einen Shuttle innerhalb Halle Ost zu buchen. Beschwerden an die Havag gingen raus”, beklagt sich eine Anwohnerin. “Wenigstens stündlich sollte ein Shuttle verfügbar sein, da ja frühzeitig schon keine Busse mehr nach Reideburg oder zum Dautzsch fahren. Aber wenn keine Möglichkeit für Abonnenten besteht, ist das schon sehr heftig!”

In Tests konnte dieses Problem nachvollzogen werden. Trotz mehrerer unterschiedlicher Zeiten war eine Buchung nicht möglich. Alternativ besteht ja auch die Möglichkeit, ein Shuttle telefonisch zu buchen. Hier wurde erklärt, die nächste Möglichkeit gebe es in zweieinhalb Stunden. Doch während für den halleschen Osten keine Buchungen möglich waren, konnte zeitgleich für das Paulusviertel ein Shuttle gebucht werden.

Die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) erklärt, man freue sich über die zunehmende Beliebtheit, “was vor allem an den Wochenenden in Halle-Ost jedoch in einer geringeren Fahrzeugverfügbarkeit für Spontanbuchungen resultiert.” Man habe aber die Fahrzeugverfügbarkeit durch effizienzsteigernde Anpassungen erhöhen können. “Wir freuen uns, unseren Fahrgästen am Wochenende künftig mehr Fahrzeuge zur Verfügung stellen zu können und hoffen, auf diese Weise wieder mehr Kapazitäten für Spontanbuchungen bereit halten zu können.”