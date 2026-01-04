Feuerwehreinsatz in der Silberhöhe: Schwelbrand einer Couch

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Halle (Saale), Zeitzer Straße alarmierten am Sonntag gegen 11.00 Uhr die Feuerwehr, da aus einer der Wohnungen im Haus ein Rauchwarnmelder vernehmbar war.

Die Mieterin war nicht zu Hause, die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung und stellte in einem Zimmer einen Schwelbrand einer Couch fest. Der Brand wurde umgehend gelöscht. In der Wohnung kam es zu Rußablagerungen. Was den Brand auslöste, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche andauern.