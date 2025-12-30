Feuerwerksshow in der Frohen Zukunft: „Lassen uns das Kulturgut nicht nehmen“

2007 hat Pyrotechniker Wolf-Ekkehard Elz sein erstes Feuerwerk in der Frohen Zukunft gezündet. Und seit dem ist es zu einer Tradition geworden. Immer vor dem Jahreswechsel führt er mit seiner Firma „Pyroevent“ einen Feuerwerksverkauf auf dem Gelände des PSV in der Dessauer Straße durch. Abendliche Highlights sind das Produktvorschießen – hier werden die erhältlichen Feuertöpfe, Raketen und Batterien gezeigt – und ein Musikfeuerwerk.

Am Montagabend hat Elz dabei bei seiner Show komplett auf die käuflichen Artikel in seinem Shop zurückgegriffen. „Um zu zeigen, dass man auch mit Standardfeuerwerken etwas tolles zaubern kann.“ Elz betont bei der Begrüßung, dass alle bei ihm erhältlichen Produkte zuvor von ihm getestet worden sind. „Wir verkaufen nur, was wir auch für gut befinden.“ Etliche Produkte kommen dabei aus der Schweiz.

Alljährlich kommt ja auch die Diskussion um ein Feuerwerksverbot für Privatleute hoch. Hier bezog Elz klar Stellung: „Wir lassen uns dieses Kulturgut nicht nehmen.“

Am heutigen Dienstagabend, 30. Dezember 2025, gibt es um 18 Uhr noch einmal ein Produktvorschießen und um 19 Uhr ein Musikfeuerwerk.