„Gegen Knäste“: Demonstration der Roten Hilfe vor den Gefängnissen „Roter Ochse“ und „Frohe Zukunft“ in Halle (Saale)
Am Silvesterabend fand in Halle (Saale) eine Demonstration der linken Gruppierung Roten Hilfe statt. Die rund 40 Teilnehmer protestierten zunächst vor der Justizvollzugsanstalt „Roter Ochse“ am Kirchtor statt. Anschließend ging es per Fahrrad in die Frohe Zukunft zum zweiten Standort der JVA Halle. Gerufen wurde unter anderem „Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen.“
„Haft hat viel mit Armut zu tun. Haft ist eine Repressionsform“, sagte eine Rednerin. Deshalb sei man der Meinung, „dass das Knastsystem, so wie es ist, nicht gut ist und am besten in unserer Utopie abgeschafft werden sollen.“
Mehr später
Als ob die 40 Teilnehmer was bewirken 🤣
Man weiß bei diesen Spinnern immer nicht, ob man sie auslachen oder für ihre Hirnfürze bemitleiden soll
Genau, bitte sofort alle Mörder, Vergewaltiger, Räuber und sonstige Gewalttäter auf freien Fuß setzen. Dann ist wieder Gerechtigkeit.
Herrlich, da haut die Antifa noch einen raus zum Jahreswechsel. Ulrike, Andreas und Gudrun wären stolz auf euch.
Was wäre denn die bessere Alternative? Straftäter einfach gewähren lassen?
Wahrscheinlich haben diese Figuren selbst schon gesessen und reagieren sich jetzt ab.
Da sollten mal die schlauen pseudopolitiker rein, damit sie vom wahren Leben auch was mit bekommen.