„Gegen Knäste“: Demonstration der Roten Hilfe vor den Gefängnissen „Roter Ochse“ und „Frohe Zukunft“ in Halle (Saale)

Am Silvesterabend fand in Halle (Saale) eine Demonstration der linken Gruppierung Roten Hilfe statt. Die rund 40 Teilnehmer protestierten zunächst vor der Justizvollzugsanstalt „Roter Ochse“ am Kirchtor statt. Anschließend ging es per Fahrrad in die Frohe Zukunft zum zweiten Standort der JVA Halle. Gerufen wurde unter anderem „Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen.“

„Haft hat viel mit Armut zu tun. Haft ist eine Repressionsform“, sagte eine Rednerin. Deshalb sei man der Meinung, „dass das Knastsystem, so wie es ist, nicht gut ist und am besten in unserer Utopie abgeschafft werden sollen.“

Mehr später