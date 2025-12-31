Du bist Halle

„Gegen Knäste“: Demonstration der Roten Hilfe vor den Gefängnissen „Roter Ochse“ und „Frohe Zukunft“ in Halle (Saale)

von · 31. Dezember 2025

  1. Detlef sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:21 Uhr

    Als ob die 40 Teilnehmer was bewirken 🤣

  2. ICH sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:25 Uhr

    Man weiß bei diesen Spinnern immer nicht, ob man sie auslachen oder für ihre Hirnfürze bemitleiden soll

  3. Horst Schmidt sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:32 Uhr

    Genau, bitte sofort alle Mörder, Vergewaltiger, Räuber und sonstige Gewalttäter auf freien Fuß setzen. Dann ist wieder Gerechtigkeit.

  4. Bernhard Goetz sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:34 Uhr

    Herrlich, da haut die Antifa noch einen raus zum Jahreswechsel. Ulrike, Andreas und Gudrun wären stolz auf euch.

  5. 10010110 sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:49 Uhr

    Was wäre denn die bessere Alternative? Straftäter einfach gewähren lassen?

  6. Gitter Freddy sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:55 Uhr

    Wahrscheinlich haben diese Figuren selbst schon gesessen und reagieren sich jetzt ab.

  7. Bernd sagt:
    31. Dezember 2025 um 19:07 Uhr

    Da sollten mal die schlauen pseudopolitiker rein, damit sie vom wahren Leben auch was mit bekommen.

