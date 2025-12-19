Gesundheitsamt kontrolliert Südstadt-Center: Eigentümer soll Mängel im Sanitärbereich umgehend beheben – Schließung laut Stadt nicht verhältnismäßig

Nach anhaltender Kritik von Kundinnen und Kunden sowie Anwohnern am Zustand des Südstadt-Centers in Halle (Saale) hat das städtische Gesundheitsamt das Gebäude am Freitag kontrolliert. Auslöser waren zahlreiche Hinweise auf mangelhafte Hygiene und einen insgesamt vernachlässigten Zustand der allgemein zugänglichen Bereiche.

Wie Stadtsprecher Drago Bock mitteilte, wurde der Eigentümer des Centers im Ergebnis der Kontrolle aufgefordert, die Mängel insbesondere im Sanitärbereich umgehend zu beheben. Ziel sei es, ein Gesundheitsrisiko für Besucherinnen und Besucher auszuschließen. Die Toilettenanlagen befinden sich nach Angaben der Stadt in einem stark verunreinigten Zustand und seien seit längerer Zeit nicht mehr ordnungsgemäß gereinigt worden. Brisant ist dies vor allem deshalb, weil das im Center befindliche Bistro über 32 Sitzplätze verfügt und damit bauordnungsrechtlich verpflichtet ist, eine funktionierende Gästetoilette bereitzustellen.

Neben der Hygiene wurde auch der Brandschutz thematisiert. Kritisiert worden waren unter anderem angeblich nicht funktionierende Feuermelder. In diesem Punkt gab die Stadt jedoch Entwarnung: Die Brandmeldeanlage sei überprüft worden, die Weiterleitung zur Feuerwehr funktioniere, und auch die Fluchtwege seien ordnungsgemäß und ausreichend vorhanden. In Bezug auf die Ausstattung und den Zustand der Feuerlöscher wurde allerdings das Landesamt für Verbraucherschutz eingeschaltet, das im Rahmen seiner Zuständigkeit den Arbeitsschutz und die Gesundheit am Arbeitsplatz überwacht.

Darüber hinaus kündigte die Stadt an, den Eigentümer erneut durch die Bauaufsichtsbehörde zur Beseitigung bauordnungsrechtlich relevanter Mängel aufzufordern. Eine sofortige Schließung oder Nutzungsuntersagung des Centers sei derzeit jedoch nicht verhältnismäßig, betonte Bock. Damit relativierte die Stadt frühere Aussagen aus der Stadtratssitzung am Mittwoch, in der Baudezernent René Rebenstorf eine Nutzungsuntersagung als mögliches äußerstes Mittel ins Spiel gebracht hatte. Dieses Szenario ist vorerst vom Tisch.

Unterdessen versucht die Stadt, die Sorgen der im Center ansässigen Gewerbetreibenden aufzufangen. Der Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung stehe als Ansprechpartner zur Unterstützung bereit, so die Verwaltung. Kleinere Händler hatten zuvor kritisiert, bislang kaum Kontakt zur Stadt gehabt zu haben. Gespräche hätten sich vor allem auf große Mieter wie Kaufland konzentriert.

Wie schnell und konsequent der Eigentümer die geforderten Maßnahmen umsetzt, bleibt abzuwarten. Denn versprochen hat der in der Vergangenheit schon viel, passiert ist aber nichts. Einen ähnlichen Zustand wie in Halle gibt es aber auch in anderen Einkaufszentren des Betreibers. Zudem haben diverse seiner Firmen Insolvenz angemeldet.