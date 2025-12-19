Du bist Halle

Gesundheitsamt kontrolliert Südstadt-Center: Eigentümer soll Mängel im Sanitärbereich umgehend beheben – Schließung laut Stadt nicht verhältnismäßig

von · 19. Dezember 2025

4 Antworten

  1. Julius Neumann sagt:
    19. Dezember 2025 um 21:11 Uhr

    Es ist gut, dass diese Kontrolle so schnell stattgefunden hat und die Stadt hierzu transparent kommuniziert. Wichtig ist nun, dass die Toiletten auch wirklich gesäubert werden.

  2. Kai sagt:
    19. Dezember 2025 um 21:25 Uhr

    Das Problem liegt nicht zu 100 Prozent beim Eigentümer.
    Die Leute dürfen sich halt nicht aufm Klo wie die letzten Schweine benehmen.

  3. A.W. sagt:
    19. Dezember 2025 um 21:59 Uhr

    Der Zustand der Toiletten resultiert aus dem Benehmen der Schweine, die sie benutzen.
    Der Zustand des Centers entspricht exakt dem (Durchschnitts)-Niveau der Anwohner!!

