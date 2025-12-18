Vollgekackte Toiletten im Südstadtcenter – Bistro und Imbiss: wie geht das zusammen?

In der Debatte um den Zustand des Südstadt-Centers haben regelmäßige Besucher die Stadtverwaltung noch einmal nachdrücklich auf den Zustand der Toilettenanlagen aufmerksam gemacht. Oft sind diese verschlossen. Und wenn diese geöffnet sind, dann präsentieren sich diese in einem unhygienischen Zustand. Toilettenbrillen fehlen, meist auch das Toilettenpapier, die Spülung funktioniert nicht. Fäkalien liegen in den Kloschüssel oder kleben am Boden.

Doch bei all dem Zustand gibt es um die Ecke auch einen Imbiss mit warmen Speisen sowie ein Asia-Bistro. Weil diese mehr als zehn Sitzplätze anbietet, muss es laut Bauaufsicht Gästetoiletten bereitstellen. Das wäre ja nicht gegeben, wenn die Toiletten verschlossen sind, so die Beschwerde an die Stadtverwaltung.

Diese will jetzt insgesamt den Zustand, auch bezüglich Brandmelder, prüfen.