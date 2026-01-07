Gewaltexzesse in der Geschwister-Scholl-Straße – VfL nimmt Stellung: Vorfälle haben nichts mit Verein zu tun, nicht pauschal verurteilen

Nachdem dubisthalle.de über einen größeren nächtlichen Einsatz in der Geschwister-Scholl-Straße berichtet hat, meldet sich nun auch der VfL Halle 96 zu Wort, dem das betroffene Vereinshaus gehört. Die körperlichen Auseinandersetzungen hätten in keinem Zusammenhang mit dem Verein VfL Halle 96 oder einer von ihm organisierten Veranstaltung gestanden. “Nach den uns vorliegenden Informationen handelte es sich um eine private Auseinandersetzung außerhalb des Stadiongeländes, auf die der Verein weder Einfluss hatte noch Verantwortung trägt.”

Das Vereinsheim werde gelegentlich für private Feierlichkeiten vermietet. Dabei weise man die jeweiligen Mieter ausdrücklich und nachdrücklich auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zu Lärmschutz, Nachtruhe und ordnungsgemäßem Verhalten, hin, so der VfL. “Die Einhaltung dieser Regeln ist Bestandteil der Nutzungsvereinbarungen. Verstöße werden vom Verein nicht toleriert.”

Man distanziere sich ausdrücklich von jeder Form von Gewalt, Ordnungswidrigkeiten oder Angriffen auf Einsatzkräfte. “Als traditionsreicher Sportverein stehen wir für ein respektvolles, friedliches und verantwortungsbewusstes Miteinander – sowohl auf als auch außerhalb des Sportgeländes.”

Laut Stadt musste das Ordnungsamt im vergangenen Jahr 27 Mal wegen Ruhestörungen in diesem Bereich ausrücken. Man nehme die Sorgen der Anwohnerschaft ernst und sei “weiterhin bereit, konstruktiv mit der Stadt Halle (Saale) und den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um mögliche Konflikte im Umfeld des Vereinsheims zu vermeiden und bestehende Regelungen konsequent umzusetzen.”

Der VfL Halle 96 bittet zudem darum, den Verein nicht pauschal für Vorfälle verantwortlich zu machen, die außerhalb seines Einflussbereiches liegen.