Guter Vorsatz im neuen Jahr – Sport Treiben? 20 Fitnessstudios in Halle (Saale)

2024 gab es landesweit 187 Fitnesszentren, die versprachen, bei der Umsetzung der guten Neujahrsvorsätze zu unterstützen. Gegenüber dem Vorjahr war die Anzahl der Fitnesszentren zwar um 4 zurückgegangen, sie lag jedoch deutlich über der Zahl entsprechender Einrichtungen aus dem Jahr 2014 (159).

Die meisten Fitnesszentren gab es erwartungsgemäß in den bevölkerungsreichen Großstädten Magdeburg (31) und Halle (Saale) (20). Mit Bezug auf die ortsansässige Bevölkerung stellte sich die Versorgung anders dar: rein rechnerisch gab es das günstigste Verhältnis von Bevölkerung und Fitnesszentren in der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau. Dort kamen 6 885 Einwohnerinnen und Einwohner auf ein Fitnesszentrum.

Die Neujahrsvorsätze können nicht nur im Fitnesszentrum umgesetzt werden. Laut Landessportbund Sachsen-Anhalt waren 2023 insgesamt 358 245 Mitglieder in 3 033 Sportvereinen organisiert.