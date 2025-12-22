Halles schönste Weihnachtsmarkt-Stände 2025 gekürt

Der Weihnachtsmarkt geht zu Ende. Und kurz vor Schluss wurden die schönsten Weihnachtshütten in verschiedenen Kategorien gekürt. “Die Händler sind ein wichtiger Baustein für einen gelungenen Weihnachtsmarkt”, sagte Bürgermeister Egbert Geier. Für die Händler gab es eine Urkunde und ein Präsent aus dem Salzshop, sowie die Option, auch im kommenden Jahr auf alle Fälle dabei zu sein.

Im Sortiment Händler konnte Hagen Elmrich überzeugen. An dem Stand gibt es viele handgedrechselte Weihnachtsdekorationen, darunter auch verschiedene Ausführungen von Halle-Schwibbögen.

Stefan Boos mit seinem großen Weihnachtsbaum mit Kugel zum Mitfahren siegte bei den Fahrgeschäften. Im Sortiment Süßwaren überzeugte Mike Meyer-Weise, die Rahmbrot-Bäckerei von Florian Fruhnert in der Kategorie Imbiss sowie die Glühwein-Mühle des Niederländers Michael Ropers bei den Glühweinständen.

Die Jury für die Preisverleihung bestand aus Vertreterinnen und Vertretern des Beirates zum Halleschen Weihnachtsmarkt. Dabei wurden alle Geschäfte in den Kategorien Attraktivität und Qualität des Angebotes, Gestaltung des Standplatzes und Bewährtheit der Teilnehmenden bewertet.

Und wie fällt das Fazit aus? Durchwachsen, hieß es während der Preisverleihung. So konnten die Imbiss-Läden relativ gute Geschäfte machen, bei Süßwaren war es etwas schlechter. Dagegen war es diesmal kein Glühwein-Jahr – es war schlichtweg zu warm.