Hallesche AIDS-Hilfe erweitert ihre Test- und Beratungsangebote

Die Hallesche AIDS-Hilfe erweitert ihr Gesundheits- und Beratungsangebot. Neben den bisherigen Schnelltestungen auf HIV, Syphilis und Hepatitis C können sich Ratsuchende nun auch auf Hepatitis A, Gonorrhoe (Tripper) und Chlamydien testen lassen. Zudem bietet die Einrichtung ab sofort lebensweltorientierte Sexualberatung an – vertraulich, offen und fachkundig.

„Wir möchten Menschen den Zugang zu Testungen und Beratung so niedrigschwellig wie möglich machen“, sagt Geschäftsführer Martin Thiele. „Sexuelle Gesundheit ist ein Menschenrecht. Dazu gehört nicht nur der Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen, sondern auch das Recht auf Selbstbestimmung und Wohlbefinden im Sexualleben. Mit unseren neuen Angeboten möchten wir dazu beitragen, dass alle Menschen informiert und selbstbestimmt mit ihrer Sexualität umgehen sowie so eine möglichst angst- und schamfreie Sexualität leben können.“

Alle Testangebote der AIDS-Hilfe sind anonym und während der gesamten Öffnungszeiten der Beratungsstelle zugänglich. Die Testergebnisse liegen sofort vor und werden im persönlichen Gespräch in der Beratungsstelle mitgeteilt. In einem kurzen Vorgespräch können Fragen zum Test, zur sexuellen Gesundheit oder zu Schutzmöglichkeiten geklärt werden. Das bisherige Testangebot bleibt kostenfrei, die neuen Tests kosten jeweils 15 Euro.

Mit der Sexualberatung erweitert die AIDS-Hilfe zudem ihr Angebotsspektrum: Ratsuchende können sich künftig auch zu Themen wie Sexualität, Beziehungen, Identität oder sexuellem Wohlbefinden beraten lassen – selbstverständlich vertraulich, respektvoll und unabhängig von sexueller Orientierung oder L(i)ebensweise. Das Erstgespräch kostet 30 Euro, für jede weitere Stunde werden 60 Euro berechnet.