Du bist Halle

Handwerkskammer Halle: 589 Jugendliche haben bezahltes Schülerferienpraktikum im Handwerk absolviert

von · 23. Dezember 2025

Foto: Handwerkskammer Halle
Handwerkskammer Halle

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert