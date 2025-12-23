Handwerkskammer Halle: 589 Jugendliche haben bezahltes Schülerferienpraktikum im Handwerk absolviert

In diesem Jahr haben im Bereich der Handwerkskammer Halle insgesamt 589 Schülerinnen und Schüler ein gefördertes Schülerferienpraktikum im Handwerk absolviert, 160 mehr als ein Jahr zuvor. Besonders gefragt waren nach Angaben der Handwerkskammer Berufe im Kfz-Gewerbe und im Elektrohandwerk, ebenso fanden die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik großen Zuspruch.

„Es freut mich, dass viele Jugendliche ihre Schulferien für die berufliche Orientierung nutzen. Ein Schülerpraktikum im Handwerk bietet nicht nur die Möglichkeit, das Taschengeld aufzubessern, viele finden darüber auch ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb“, sagt Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle.

Das Land Sachsen-Anhalt fördert auch 2026 wieder freiwillige Schülerpraktika in den Ferien mit 120 Euro pro Woche. Antrags-berechtigt sind Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren, die eine allgemeinbildende Schule im Land besuchen.

Weitere Informationen und Onlineantrag: www.hwkhalle.de/praktikum