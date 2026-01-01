Jugendlicher in der Reilstraße mit Reizgas besprüht

In der Reilstraße wurde ein 17-Jähriger Donnerstag gegen 02.00 Uhr mit Reizstoff besprüht. Polizeibeamte konnten den 18-Jährigen Beschuldigten stellen. Dieser setzte den Reizstoff auch gegen einen Beamten ein. Der Polizist wurde leichtverletzt.

