Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer Haushalt HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Weihnachtsmarkt Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
-
-
Drei Balkonbrände und zwei PKW-Brände in Halle (Saale)
1. Januar 2026
-
-
Jugendlicher in der Reilstraße mit Reizgas besprüht
1. Januar 2026
|M
|D
|M
|D
|F
|S
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Werbung
Mehr
Meldungen aus der Politik
Werbung
Suchen
Neueste Kommentare
- Conny Hildebrandt bei 13.45 Uhr kam sie auf die Welt: Pauline ist das Neujahrsbaby am Elisabeth-Krankenhaus in Halle
- Treester bei Kunstgeländer am Reileck zerstört
- Anwohner bei Großeinsatz in der Richard-Paulick-Straße / Treff: Personengruppen gehen aufeinander los – zwei Verletzte
- 10010110 bei Jugendlicher in der Reilstraße mit Reizgas besprüht
- 10010110 bei SPD-Urgestein Klaus-Dieter Weißenborn aus Halle (Saale) tritt aus der Partei aus
- Frank bei Kunstgeländer am Reileck zerstört
- Dirk bei Aufräumen am Marktplatz nach den Neujahrsfeiern
- ICH bei „Gegen Knäste“: Demonstration der Roten Hilfe vor den Gefängnissen „Roter Ochse“ und „Frohe Zukunft“ in Halle (Saale)
- ICH bei „Gegen Knäste“: Demonstration der Roten Hilfe vor den Gefängnissen „Roter Ochse“ und „Frohe Zukunft“ in Halle (Saale)
- ICH bei Kunstgeländer am Reileck zerstört
- Klara bei Kunstgeländer am Reileck zerstört
- fred bei Aufräumen am Marktplatz nach den Neujahrsfeiern
- Klara bei 67 Feuerwehreinsätze und 10 Rettungsdiensteinsätze wegen Feuerwerkskörpern
- PaulusHallenser bei Neujahrsansprache von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident: Haseloff ruft zu gesellschaftlichem Zusammenhalt und zur Besinnung auf gemeinsame Werte auf
- Ach Nulpe bei Kunstgeländer am Reileck zerstört
Warum gibt es solche Menschen? 🙄