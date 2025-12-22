Krippenspiele, Christvespern, Gottesdienste: Weihnachten 2025 in den Kirchen in Halle (Saale)

Auch im Jahr 2025 wird es in den sonst oft nur spärlich besuchten Kirchen in Halle (Saale) wieder voll. Die katholischen und evangelischen Christen feiern das Fest der Geburt Jesu Christi und damit die Menschwerdung Gottes. Es gibt am Heiligabend sowie an beiden Feiertagen zahlreiche Veranstaltungen in den halleschen Gotteshäusern:

24. Dezember 2025

• 11 Uhr, Moritzkirche, Vesper der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde

• 14:30 Uhr, Johanneskirche, Christvesper mit Weihnachtsmusical „Der Stern von Bethlehem“

• 14:30 Uhr, St. Laurentiuskirche Halle (Saale), Christvesper mit Krippenspiel der Konfirmanden

• 15:00 Uhr, Elisabeth-Krankenhaus, Tränen:Weihnacht

• 15:00 Uhr, Heilandskirche, Krippenspiel

• 15:00 Uhr, Dreieinigkeit, Krippenandacht

• 15:00 Uhr, Johannes der Täufer Kirche Diemitz, Christvesper

• 15:00 Uhr, Kirche „Am Gesundbrunnen“, Christvesper / Krippenspiel

• 15:00 Uhr, Marktkirche ‚Unser Lieben Frauen‘, Christvesper mit Krippenspiel

• 15:00 Uhr, Passendorfer Kirche, Hirtenfeuer

• 15:00 Uhr, Pauluskirche, Gottesdienst

• 15:00 Uhr, St. Briccius Kirche Trotha, Christvesper mit Krippenspiel

• 15:00 Uhr, St. Elisabeth Kirche Halle-Beesen, Hirtenfeuer

• 15:00 Uhr, St. Nicolaus Kirche Büschdorf, Christvesper mit Krippenspiel

• 15:30 Uhr, St. Nicolaus und St. Antonius Kirche Dölau, Die Weihnachtsgeschichte, Gemeindehaus

• 15:30 Uhr, St. Wenzel Kirche Lettin, Christvesper mit Krippenspiel

• 16:00 Uhr, St. Marien Silberhöhe, Christvesper

• 16:00 Uhr, Moritzkirche, Christvesper für Jung und Alt

• 16:00 Uhr, Landeskirchliche Gemeinschaft, Gottesdienst

• 16:00 Uhr, Lutherkirche Halle, Christvesper / Krippenspiel „Himmel in Bewegung“

• 16:00 Uhr, Marktkirche ‚Unser Lieben Frauen‘, Christvesper mit Krippenspiel

• 16:00 Uhr, Heilig Kreuz, Krippenandacht

• 16:00 Uhr, Pauluskirche, Krippenspiel

• 16:00 Uhr, St. Norbert, Krippenandacht

• 16:00 Uhr, Petruskirche Kröllwitz, Christvesper mit Krippenspiel

• 16:00 Uhr, St. Katharinen Kirche Ammendorf, Christvesper

• 16:00 Uhr, St. Laurentius Kirche Seeben, Weihnachtsandacht

• 16:00 Uhr, St. Laurentiuskirche Halle (Saale), Christvesper mit Krippenspiel des Kinderchores

• 16:00 Uhr, St. Nicolaus und St. Antonius Kirche Dölau, Christvesper mit Krippenspiel

• 16:00 Uhr, St. Nikolai Böllberg, Musikalischer Gottesdienst

• 16:00 Uhr, St. Petrus Kirche Wörmlitz, Krippenspiel

• 16:30 Uhr, Katholische Kirche Dölau, Krippenandacht

• 16:30 Uhr, Heilandskirche, Gottesdienst

• 16:30 Uhr, St. Briccius Kirche Trotha, Christvesper

• 16:30 Uhr, St. Gertraud Kirche Reideburg, Weihnachtsmusical „Bring mich nach Bethlehem“

• 16:30 Uhr, St. Stephanus Kirche Kanena, Christvesper

• 17:00 Uhr, Johanneskirche, Christvesper

• 17:00 Uhr, Kirche Nietleben, Krippenspiel

• 17:00 Uhr, Marktkirche ‚Unser Lieben Frauen‘, Musikalische Christvesper

• 17:00 Uhr, St. Elisabeth Kirche Halle-Beesen, Christvesper mit Krippenspiel

• 17:00 Uhr, St. Wenzel Kirche Lettin, Christvesper, Christel Riemann-Hanewinkel/Andreas Riemann

• 17:30 Uhr, Lutherkirche Halle, Musikalische Christvesper, Christvesper mit musikalischer Gestaltung durch den Posaunenchor Süd

• 18:00 Uhr, Passendorfer Kirche, Predigt-Gottesdienst

• 18:00 Uhr, Pauluskirche, Christvesper

• 18:00 Uhr, Petruskirche Kröllwitz, Christvesper mit Vokalensemble

• 18:00 Uhr, St. Gertraud Kirche Reideburg, Christvesper

• 18:00 Uhr, St. Laurentiuskirche Halle (Saale), Christvesper

• 18:00 Uhr, St. Nicolaus und St. Antonius Kirche Dölau, Christvesper

• 18:00 Uhr, St. Nikolai Böllberg, Christvesper

• 18:00 Uhr, St. Pankratius Kirche Mötzlich, Christvesper

• 18:30 Uhr, Marktkirche ‚Unser Lieben Frauen‘, Christvesper

• 21:00 Uhr, Katholische Kirche Dölau, offenes Weihnachtsliedersingen

• 21:00 Uhr, St. Norbert, Andacht

• 21:30 Uhr, St. Marien Silberhöhe, Christvesper

• 22:00 Uhr, Propsteikirche, Christmette

• 22:00 Uhr, St. Elisabeth Kirche Halle-Beesen, Christnacht

• 22:00 Uhr, Dreieinigkeit, Christvesper

• 22:00 Uhr, St. Wenzel Kirche Lettin, Christnacht mit Krippenspiel

• 22:00 Uhr, Heilig Kreuz, Christmette

• 23:00 Uhr, Marktkirche ‚Unser Lieben Frauen‘, Feier der Christnacht

• 23:30 Uhr, Lutherkirche Halle, Christnacht

• 23:30 Uhr, Petruskirche Kröllwitz, Christnacht mit Gregorianischen Gesängen

25. Dezember 2025

• 10:00 Uhr, Bonhoeffer-Kapelle im Krankenhaus Martha-Maria, Ökumenischer Gottesdienst

• 10:00 Uhr, Johannesgemeinde, Gemeindehaus, Martin-Luther-Saal, Gottesdienst mit Abendmahl

• 10:00 Uhr, Lutherkirche Halle (Gemeindehaus), Gottesdienst mit Abendmahl

• 10:00 Uhr, Pauluskirche, Gottesdienst

• 10:00 Uhr, Petruskirche Kröllwitz, Gottesdienst

• 10:00 Uhr, St. Laurentiuskirche Halle (Saale), Gottesdienst

• 10:15 Uhr, Gemeindehaus Nietleben, Frühstücksandacht

• 10:30 Uhr, Katholische Kirche Dölau, Heilige Messe

• 10:30 Uhr, Dreieinigkeit, Heilige Messe

• 10:30 Uhr, Moritzkirche, Festgottesdienst

• 10:30 Uhr, Heilandskirche, Gottesdienst

• 10:30 Uhr, Heilig Kreuz, Heilige Messe

• 14:00 Uhr, Moritzkirche, Eucharistiefeier der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde im byzantinischen Ritus

• 16:00 Uhr, Marktkirche St. Marien Unser Lieben Frauen, Gottesdienst mit Weihnachtsoratorium von J.S. Bach – Teil I-III

26. Dezember 2026

• 09:00 Uhr, St. Norbert, Heilige Messe

• 09:30 Uhr, St. Wenzel Kirche Lettin, Gottesdienst mit Weihnachtslieder-Singen

• 10:00 Uhr, Kirche „Am Gesundbrunnen“, Gottesdienst

• 10:00 Uhr, Marktkirche St. Marien Unser Lieben Frauen, Musikalischer Gottesdienst

• 10:00 Uhr, Pauluskirche, „Weihnachtsmesse“ (frei nach J. S. Bach)

• 10:15 Uhr, Passendorfer Kirche (Gemeindehaus), Gottesdienst

• 10:30 Uhr, Propsteikirche, Heilige Messe

• 10:30 Uhr, Dreieinigkeit, Orchestermesse

• 10:30 Uhr, Heilig Kreuz, Heilige Messe

• 10:30 Uhr, St. Briccius Kirche Trotha, Festgottesdienst mit Chor und Abendmahl

• 10:30 Uhr, St. Laurentiuskirche, Regionaler Singegottesdienst

• 14:00 Uhr, Moritzkirche, Eucharistiefeier der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde im byzantinischen Ritus