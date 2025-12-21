TRÄNEN:Weihnacht: Ein stilles Angebot für schwere Feiertage an Heiligabend im Elisabeth-Krankenhaus in Halle (Saale)

Weihnachten gilt als Fest der Freude – doch nicht für alle Menschen fühlen sich die Feiertage leicht und unbeschwert an. Trauer, Einsamkeit, Krankheit oder das Gefühl, keinen Platz im fröhlichen Trubel zu haben, können diese Tage besonders schwer machen. Für all jene, denen nicht nach Feiern zumute ist, gibt es in Halle ein bewusst anderes Angebot.

Unter dem Titel TRÄNEN:Weihnacht lädt die Seelsorge des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara (#EKBK) an Heiligabend um 15.00 Uhr zu einer besinnlichen Zeit in die Krankenhauskapelle am Standort St. Elisabeth, Mauerstraße 5, ein. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die Weihnachten leise, nachdenklich oder traurig erleben – unabhängig davon, ob sie Patientinnen und Patienten, Angehörige, Mitarbeitende oder Gäste von außerhalb sind.

Das Format, das bereits seit mehreren Jahren besteht, möchte Raum geben für Gefühle, die an Weihnachten oft keinen Platz finden. In ruhiger Atmosphäre können Teilnehmende innehalten, zur Ruhe kommen und ihren Gedanken und Emotionen Ausdruck verleihen. Der Wunsch der Einladenden ist es, einen anderen Blick auf Weihnachten zu eröffnen – einen, der auch Schmerz und Zweifel zulässt und vielleicht gerade dadurch ein wenig Trost und Zuversicht schenkt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich willkommen.