Du bist Halle

TRÄNEN:Weihnacht: Ein stilles Angebot für schwere Feiertage an Heiligabend im Elisabeth-Krankenhaus in Halle (Saale)

von · 21. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert