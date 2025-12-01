Kunst in der Geiststraße: HWG lässt Durchgang gestalten

Die Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH (HWG) hat in der Geiststraße 18/19 ein farbenfrohes Wandbild realisieren lassen. Im Durchgang zwischen Geiststraße und Breite Straße entstand in den vergangenen zehn Tagen ein großflächiges Kunstwerk, das Menschen und prägende Elemente aus dem Viertel zeigt. Mit dem neuen Motiv erfährt der Bereich eine deutliche Aufwertung und zieht bereits jetzt zahlreiche neugierige Blicke auf sich.

Gestaltet wurde das Kunstwerk vom Team der Freiraumgalerie. Die beiden Kunstschaffenden Hanna Müller-Kaempffer und Danilo Halle kamen während der Arbeiten mit vielen Anwohnenden sowie Passantinnen und Passanten ins Gespräch. Die Rückmeldungen fielen durchweg positiv aus. „Uns war wichtig, ein Bild zu schaffen, das die Vielfalt und Lebendigkeit des Quartiers widerspiegelt. Viele Menschen haben uns während der Umsetzung angesprochen – diese Resonanz hat uns gezeigt, dass Kunst im Alltag wirklich bewegt“, sagt Hanna Müller-Kaempffer.

Mit dem neuen Wandbild baut die HWG auf die gute gemeinsame Erfahrung mit der Freiraumgalerie auf. Schon bei der Fassadengestaltung in der Voßstraße hatte sich gezeigt, wie gut künstlerische Akzente auf die Umgebung wirken. Mit dem neuen Bild setzt die HWG diesen Ansatz fort. Kunst im Außenraum stärkt die Identifikation der Menschen mit ihrem Umfeld und wirkt gleichzeitig Vandalismus und Schmierereien entgegen. „Als Wohnungsunternehmen sehen wir es als unsere Aufgabe, Lebensräume zu gestalten, in denen sich Menschen wohlfühlen. Dazu zählt für uns auch der Einsatz von Kunst“, so HWG-Pressesprecher Steffen Schier.

Die Freiraumgalerie – Kollektiv für Raumentwicklung – ist seit vielen Jahren in Halle (Saale) aktiv und verbindet Kunst, Beteiligung und Stadtentwicklung. Mit kreativen Projekten im öffentlichen Raum macht das Kollektiv urbane Freiflächen sichtbar, nutzbar und zugänglich. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf großformatigen Wandbildern, die das Stadtbild nachhaltig prägen und gesellschaftliche Themen künstlerisch übersetzen.

Foto HWG