Du bist Halle

Kunst in der Geiststraße: HWG lässt Durchgang gestalten

von · 1. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. emil sagt:
    1. Dezember 2025 um 14:38 Uhr

    Ich kann diese beliebige Freiraumgalerie „Gestaltung“ echt nicht mehr sehen. Egal ob es Gänse in Neustadt oder die Schrift in der Brunnenstraße ist. Nichts davon hat irgendeinen Inhalt oder ist gut gemalt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert