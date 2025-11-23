Land unter in der Damaschkestraße: Wasserrohr gebrochen – Straße Richtung Vogelweide gesperrt

In der Nacht zu Sonntag ist in der Damaschkestraße in Halle (Saale) ein Waserrohr gebrochen. Die Fahrbahn in Richtung Vogelweide steht unter Wasser. In umliegenden Wohnhäusern gibt es derzeit kein Trinkwasser.

Die Damaschkestraße ist bis auf weiteres Richtung Vogelweide gesperrt. Weil auch die Fahrbahn spiegelglatt ist, ist selbst bei Abstellung des Wassers nicht mit einer baldigen Freigabe zu rechnen.

In der Vergangenheit war es in der Straße und der Umgebung bereits mehrfach zu Rohrbrüchen gekommen.