Letzte Vorstellung von „Wims Winterreise“ – Ein einzigartiges Kinderlieder-Erlebnis

Am 30. Dezember 2025 um 15.00 Uhr lädt die Schaustelle zur letzten Vorstellung des Kinderliederreigens „Wims Winterreise“ in das Tanzstudio Bella Soso am Universitätsring in Halle (Saale) ein. Das interaktive Musiktheater richtet sich an Kinder und Familien und verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis, das es so nur ein einziges Mal geben wird.

Wenn der Winter beginnt, verlässt der Held – oder ist es eine Heldin? – die Stadt. Wohin die Reise geht, welche Abenteuer warten und wer die Gefährten sind, entscheidet sich erst im Moment der Aufführung. Vielleicht tauchen Krähen auf oder Hunde, vielleicht stürmt und schneit es – oder alles kommt ganz anders. Sicher ist nur eines: Die Geschichte entsteht gemeinsam mit dem jungen Publikum.

Der Musiker Wim knüpft mit „Wims Winterreise“ an sein Kindermusikprogramm „Von Mir Nach Fern – Wims singende Post“ (2020) an, für das er 58 von Kindern erzählte Geschichten vertonte. Nun geht er einen Schritt weiter: Ausgehend von einem Lied aus Franz Schuberts berühmtem Liederzyklus Winterreise entwickelt Wim zusammen mit den Kindern eine neue Geschichte, die sich Lied für Lied entfaltet. Jede Wendung wird spontan vertont, bis die Reise nach sieben bis zehn Liedern ihr Ende findet. Jede Vorstellung ist ein Unikat – diese Winterreise wird es genau so nur einmal geben.

Der originale Liederzyklus von Franz Schubert nach Texten von Wilhelm Müller thematisiert Schwermut, Einsamkeit und Verlust, aber auch Sehnsucht und Lebensmut. In „Wims Winterreise“ werden diese Motive auf kindgerechte und spielerische Weise aufgegriffen. Gemeinsam mit dem Publikum sucht Wim nach Bildern für Gefühle und zeigt, wie man ihnen Ausdruck verleihen kann – als Möglichkeit, die Schwere des Winters anzunehmen, die ebenso zum Leben gehört wie die Leichtigkeit des Sommers.

Motiv: Marie Ronniger