Meditative Feier zum Dreikönigstag in der Moritzkirche

Am Dienstag, dem 6. Januar 2026, findet traditionell die MEDITATIVE FEIER am Fest der »Heiligen Drei Könige« um 17 Uhr in der Moritzkirche Halle statt.

Die Feier zur Jahreslosung »Siehe, ich mache alles neu!« (Offenbarung 21,5) unter der Leitung von Pfr. Sven Hanson, Mitteldeutsches Bibelwerk / Canstein Bibelzentrum und Antje Löhr-Dittrich vom neuen Ökumenischen Zentrum Moritzkirche Halle ist offen für alle interessierten. Musikalisch begleitet die Feier das hallesche Vokalensemble „halle d‘accord“ und an der Orgel Tobias Geuther. Der Eintritt ist frei.

Die Katholische Akademie des Bistums Magdeburg, die das Projekt „Offene Kirche St. Moritz“ bisher verantwortete, hat sich mit dem Jahresende aus Halle verabschiedet. Die inhaltliche Arbeit an der Moritzkirche wird zukünftig vom „Ökumenischen Zentrum Moritzkirche Halle“ geleitet. Dieses Projekt wird für zwei Jahre vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken finanziert und untersteht der Katholischen Pfarrei St. Mauritius und St. Elisabeth.

Eine Kooperation des Mitteldeutschen Bibelwerkes / Canstein Bibelzentrum und der Katholischen Pfarrei St. Mauritius und St. Elisabeth