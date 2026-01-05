Du bist Halle

Mehr Geld für 2720 Reinigungskräfte in Halle: Stundenlohn steigt auf mindestens 15 Euro

5. Januar 2026

  1. Rarum sagt:
    5. Januar 2026 um 12:34 Uhr

    Überfällig und noch zu wenig.

  2. Alt-Hallenser sagt:
    5. Januar 2026 um 13:01 Uhr

    Das ist sehr gut. Viel wichtiger als Politiker👍

  3. PaulusHallenser sagt:
    5. Januar 2026 um 13:45 Uhr

    Das neue Jahr fängt ja „gut“ an.

    „Wer Fassaden oder Fenster reinigt, bekommt jetzt sogar 18,40 Euro pro Stunde. Denn das ist der neue Mindestlohn für die Außenreinigung.“

    Für ein bisschen Fensterputzen 18,40 Euro die Stunden zahlen zu müssen, ist schon ziemlich krass. Hier wird mal wieder deutlich, dass Mindestlöhne jeglicher Art das Leistungsprinzip aushebeln.

    „Auch eine Ausbildung im Gebäudereiniger-Handwerk lohne sich: „Azubis starten ihre Ausbildung mit 1.000 Euro im Monat. Im zweiten Ausbildungsjahr gehen sie mit 1.150 Euro nach Hause. Und im dritten Jahr haben Gebäudereiniger-Azubis 1.300 Euro pro Monat im Portemonnaie“, so die Vorsitzende der IG BAU Sachsen-Anhalt Süd, Kerstin Fischer.“

    Ich finde diese Aussage sehr irritierend, denn sie ist einfach nicht zutreffend. Kein Azubi geht mit den genannten Beträgen nach Hause, denn es sind Brutto-Vergütungen, von denen noch Abgaben und teilweise Lohnsteuer abgehen. Außerdem braucht es für Anlerntätigkeiten keine Ausbildung.

  4. Wow sagt:
    5. Januar 2026 um 14:36 Uhr

    Gleich mal ganze 35€ brutto mehr bei 39h Woche. tun dann noch manche betrügen wenn man länger macht, nämlich nicht mal die Überstunden bezahlen.

  5. NiceM sagt:
    5. Januar 2026 um 14:39 Uhr

    Ich gönne jedem, insbesondere hart arbeitende Menschen das Gled für ein möglichst Sorgenfreies Leben. Aber werden hier nicht nur mehr Arbeitskräfte ihre Arbeit verlieren, da die Dienstleistungen für Kunden einfach zu teuer wird ? An dem Mindestlohn aus sozialer Sicht gibts nichts zu rütteln. Aber sollte man diesen Leuten nicht steuerlich einfach viel mehr entlasten ? Wenn diese Leute das gleiche Netto mit alten Bruttolohn wie mit dem neuen Bruttolohn hätten, gäbe es doch sicherlich wesentlich weniger Probleme in Zukunft oder ? Der Staat reagiert in den letzten 20 Jahren NUR auf den Rücken der Betriebe. Sei es Löhne, Vorschriften oder solch bekloppte CO2 Bindungen. Es entstehen Kosten ohne Nutzen und dies nicht zu knapp.

