Mutmaßlicher Laptop-Dieb am Flughafen Leipzig-Halle gestellt: Besitzerin hatte Signal geortet

Weil ein vermeintlicher Dieb nicht genug bekommen konnte, fiel Weihnachten bei seinen Lieben sehr wahrscheinlich ein wenig spärlicher aus.

Am 23. Dezember 2025 meldete sich eine Frau bei der Bundespolizei. Die 35-Jährige hatte ihren gestohlenen Laptop am Flughafen Leipzig/Halle geortet.

Sie führte die Beamten unter permanenter Telefonverbindung zu dem empfangenen Signal.

Dort stellten die Bundespolizisten einen algerischen Staatsangehörigen fest, der angab, den Laptop käuflich erworben zu haben.

Der Mann war für die Beamten aber kein Unbekannter, denn er fiel in der Vergangenheit sowohl beim Land als auch beim Bund schon mit ähnlichen Delikten auf.

In seinem Gepäck nach Algerien hatte er nicht nur den als gestohlen gemeldeten Laptop, sondern auch viele, noch gelabelte Bekleidungsartikel sowie neuwertige Elektronik, darunter einen Fernseher.

Beamte der Polizeidirektion Leipzig durchsuchten daraufhin die Wohnung des 42-Jährigen und fanden auch dort mehrere Elektroartikel, deren Herkunft nun ermittelt wird.

Gegen den Algerier wurden Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Die Ermittlungen der zuständigen Polizeidirektion Leipzig dauern an.

Ein Teil der vermeintlichen Weihnachtsgeschenke wurde sichergestellt.