Mutmaßlicher Laptop-Dieb am Flughafen Leipzig-Halle gestellt: Besitzerin hatte Signal geortet

von · 29. Dezember 2025

  1. 10010110 sagt:
    29. Dezember 2025 um 14:12 Uhr

    Und dann wurde er belehrt und nicht nach Hause geschickt. 🙄

