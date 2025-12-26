Nach Auseinandersetzung in Halle-Neustadt: Tatverdächtige festgenommen

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, in Halle-Neustadt zu einem Angriff, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der Syrer erlitt Stichverletzungen und wurde medizinisch versorgt. Er konnte am Nachmittag aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen im Bereich Neustädter Passage wurden Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Tatgeschehens und zur Motivlage dauern weiter an. Am Tatort wurden Spuren gesucht und gesichert.

Intensiv geführte Ermittlungen führten zu einer tatverdächtigen Deutschen, die daraufhin vorläufig festgenommen wurde und die Nacht in Polizeigewahrsam verbrachte. Wie ein Polizeisprecher sagte, könne ein fremdenfeindliches Motiv ausgeschlossen werden. Demnach haben die beiden eine persönliche Verbindung.