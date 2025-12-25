Du bist Halle

Polizeieinsatz in der Neustädter Passage: Mann erleidet Stichverletzungen

von · 25. Dezember 2025

  1. 10010110 sagt:
    25. Dezember 2025 um 20:25 Uhr

    Na und das Opfer hat zu all dem nix zu sagen, oder was? Dieser Vorfall wird doch bestimmt eine Vorgeschichte haben; kann mir keiner erzählen, dass der nur zufällig abgestochen wurde und die Kontrahenten sich nicht irgendwie kannten (wenn auch nur über drei Ecken).

  2. Detlef sagt:
    25. Dezember 2025 um 21:31 Uhr

    Ja, die Stadt ist auf einem sehr guten Weg

