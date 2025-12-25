Polizeieinsatz in der Neustädter Passage: Mann erleidet Stichverletzungen

Ein gewaltsamer Vorfall am Donnerstagmittag sorgte für einen großflächigen Polizeieinsatz in Halle-Neustadt. Nachdem ein 27-jähriger Mann durch Stiche verletzt wurde, suchten Einsatzkräfte bis in die Abendstunden nach Spuren und der Tatwaffe.

​Gegen 12:00 Uhr mittags kam es im Bereich der Neustädter Passage zu der Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Syrer erlitt dabei Stichverletzungen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie Polizeisprecher Alexander Junghans am Abend bestätigte, hatte das Opfer jedoch Glück im Unglück: Der Mann konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung noch am selben Abend wieder verlassen.

​Spurensuche im Müll

​Um den Tathergang zu rekonstruieren und Beweismittel zu sichern, riegelte die Polizei am Donnerstagabend Teile der Passage weiträumig ab. Passanten beobachteten, wie Beamte systematisch Mülltonnen und das nähere Umfeld durchkämmten. Die Suche konzentrierte sich dabei offenbar auf die Tatwaffe sowie weitere tatrelevante Gegenstände.

​Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

​Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des oder der Täter sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und setzt nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345 224 2000 beim Polizeirevier Halle zu melden.