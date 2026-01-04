Nach Erhalt der Kündigung: Elfengrund-Betreiber am Riveufer machen unter neuen Konditionen weiter

Vor einigen Wochen sorgte die Meldung für Entsetzen: die Stadt Halle (Saale) hat die Pachtverträge für die Bootshäuser am Riveufer gekündigt. Zwei davon werden als beliebte Imbisse genutzt.

Man sei zunächst vom Brief mit der “Änderungskündigung schockiert” gewesen, sagen Antje und Micha, die Betreiber des Elfengrunds, gegenüber dubisthalle.de.

“Mit etwas Schlaf In sich gehen wurde uns bewusst, dass ein 30 Jahre bestehender Mietvertrag und der dazu vertraglich vereinbarte Mietzins nicht mehr in unser heutiges Zeitalter passt”, sagen beide und kündigen an: “der Elfengrund wird die nächsten Jahre weiterhin mit uns für die Stadt erhalten bleiben.” Soaziergänger und Ausflügler bekommen hier also weiterhin Würstchen, Steaks und Getränke.

In den vergangenen Jahren wurde jede Menge Geld in die Sanierung des Riveufers gesteckt.