Neuer Fahrplan für Halle-Neustadt: mehr Plätze trotz Wegfall der Linie 16

Seit einer Woche gilt der neue Fahrplan der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG). Für Fahrgäste in Halle-Neustadt bringt er eine spürbare Veränderung mit sich: Die Straßenbahnlinie 16 fährt den Stadtteil nicht mehr an. Stattdessen verkehren dort nur noch die Linien 2, 9 und 10. Der Wegfall der Linie hat inzwischen Kritik ausgelöst.

Der Mieterrat wandte sich aus diesem Grund an die HAVAG. Mehrere Bürgerinnen und Bürger hätten sich gemeldet und einen sinkenden Fahrkomfort bemängelt, sagt Peter Scharz vom Mieterrat gegenüber dubisthalle.de. Schon jetzt seien die Bahnen häufig überfüllt, insbesondere zu Stoßzeiten.

Die HAVAG weist imn einem Schreiben an den Mieterrat die Kritik zurück. Halle-Neustadt sei „weiterhin an eines der attraktivsten ÖPNV-Angebote der Stadt angeschlossen“, erklärte das Verkehrsunternehmen. Mit den drei verbleibenden Linien werde weiterhin ein dichter Takt von fünf Minuten gewährleistet.

Zentraler Bestandteil des neuen Fahrplankonzepts sei die überarbeitete Fahrzeugplanung. Die HAVAG setzt verstärkt auf den Einsatz der neuen Straßenbahnfahrzeuge vom Typ TINA sowie auf Doppeltraktionen der Typen MGT-K und MGT-KII. Diese böten gegenüber den bisherigen Wagenzügen eine deutlich höhere Platzkapazität und verbesserten die Beförderungsqualität spürbar, teilte die HAVAG dem Mieterrat mit.

Nach Angaben des Unternehmens standen in Halle-Neustadt bisher 1832 Plätze pro Stunde zur Verfügung. Mit der zusätzlichen Linie 16 im 15-Minuten-Takt waren es 2064 Plätze. Seit dem Fahrplanwechsel liege die Kapazität nun bei 2274 Plätzen pro Stunde. „Mit dem neuen Fahrplan steigt die Platzkapazität – trotz Wegfalls der Linie 16 in Halle-Neustadt“, so die HAVAG.

Langfristig plant das Verkehrsunternehmen, die Linien 2, 9 und 10 vollständig mit TINA-Fahrzeugen zu bedienen. Bis die gesamte Fahrzeugflotte umgestellt ist, werde es jedoch noch einige Monate dauern, da die neuen Straßenbahnen schrittweise in den Linienbetrieb integriert werden.