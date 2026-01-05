Du bist Halle

Neuer „Flugsaurier“ kommt: Spielplatz am Tulpenbrunnen in Halle-Neustadt wird ab Ende des Jahres für 600.000 Euro erneuert

von · 5. Januar 2026

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert