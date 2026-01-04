Nicht StVO-Konform: Ampel statt Fußgängerüberweg an der Kreuzung Salzmünder Straße / Stadtforststraße in Dölau

Wer von der Salzmünder Straße nach rechts in die Stadtforststraße in Halle (Saale) abbiegen will, kennt die Situation: An der Ampel muss man sich nicht anstellen, denn sie steht erst hinter dem Abzweig. Stattdessen regelt bislang ein Fußgängerüberweg den Verkehr. Doch genau diese Lösung entspricht nach Angaben der Stadtverwaltung nicht den geltenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO). Nun soll der Knotenpunkt umfassend umgebaut werden – für mehr Sicherheit, aber auch mit erheblichen Kosten. 720.000 Euro werden investiert.



Künftig wird die bestehende Lichtsignalanlage so erweitert, dass sie auch für rechtsabbiegende Fahrzeuge sowie für querende Fußgängerinnen und Fußgänger gilt. Der derzeitige Fußgängerüberweg (FGÜ) wird zurückgebaut und vollständig in die Ampelanlage integriert. Die Querungsstelle bleibt dabei an ihrem bisherigen Standort, wird jedoch künftig signalisiert.

Ziel der Maßnahme ist nach Angaben der Stadtverwaltung vor allem eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. Insbesondere Schulkinder sowie mobilitätseingeschränkte Menschen sollen die Straße künftig sicherer überqueren können. Gleichzeitig verspricht sich die Stadt eine optimierte Verkehrsführung im gesamten Kreuzungsbereich.



Der Rückbau des Fußgängerüberwegs umfasst die Entfernung von Markierungen, Beschilderungen und Rohrpfosten. Im Gegenzug wird die vorhandene Ampelanlage technisch erweitert: Neue Masten, Signalgeber, Anforderungstaster sowie Kabeltrassen werden installiert. Zudem wird die Anlage modernisiert – unter anderem mit LED-Technik und Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbeeinträchtigte.



Auch baulich wird nachgerüstet. Aufgrund steigender Windanforderungen werden die bisherigen Ampelmasten durch stabilere Maste mit Auslegern ersetzt. Die Fundamente entstehen als sogenannte Bohrrohrgründungen, um ein Verdrehen der Ausleger zu verhindern und eine gute Sicht auf die Signale sicherzustellen.

Ein weiterer Bestandteil des Projekts ist die Bevorrechtigung des öffentlichen Nahverkehrs. Für die Busse der Linie 21 wird ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem nachgerüstet, das die Ampel über Funk mit dem Verkehrsrechner der Stadt verbindet. Zudem werden sämtliche Fahrbahnmarkierungen im Kreuzungsbereich erneuert.

Nach Abschluss der Arbeiten sieht die Stadt in dem Umbau eine wichtige Investition in die Verkehrssicherheit und die städtische Infrastruktur. Die Maßnahme soll nicht nur den Verkehrsfluss verbessern, sondern auch die Zukunftsfähigkeit des Knotenpunkts stärken.