Du bist Halle

Nicht StVO-Konform: Ampel statt Fußgängerüberweg an der Kreuzung Salzmünder Straße / Stadtforststraße in Dölau

von · 4. Januar 2026

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

5 Antworten

  1. Steuerzahler sagt:
    4. Januar 2026 um 19:39 Uhr

    Und die Tatsache, dass das nicht Gesetzes-Konform ist, merkt man erst jetzt? Wo waren denn die ganzen Fachleute der Stadtverwaltung, als das geplant und ausgeführt wurde? Wer war der Geschäftsbereichsleiter und wer war dessen Vorgesetzte? Das kann man sich nicht ausdenken, welcher Zirkusclown hier wieder sein „okay“ gegeben hat. Jetzt muss umgebaut werden und man hat bisher noch nicht einmal die Gewissheit, dass das LVA den Haushalt genehmigt…

    Antworten
  2. Hans-Karl sagt:
    4. Januar 2026 um 20:03 Uhr

    Wieviele Unfälle gabs denn in den letzten Jahren? Wenn man die Sicherheit verbessern will, muß man ja Zahlen haben. Und Probleme.
    Klingt für mich nach einer Hilfe für notleidende Siemens-Aktionäre.

    Antworten
  3. Halle-Leser sagt:
    4. Januar 2026 um 20:04 Uhr

    „das die Ampel über Funk mit dem Verkehrsrechner der Stadt verbindet“

    Für eine Vorrangschaltung für 1 (EINE!) Buslinie?
    Meine Güte, das machen andere Kommunen seit Jahren mit einem Anforderungssystem in den Fahrzeugen für wenige Euro.

    Sogar für Rettungsdienste…
    Empfehlung für die Verwaltung:
    https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/ampelschaltung_fuer_rettungswagen.php5

    Antworten
  4. Verkehrsplanung? sagt:
    4. Januar 2026 um 20:29 Uhr

    Wenn ihr die Verkehrssicherheit verbessern wollt, baut endlich einen ordentlichen Radweg von Dölau nach Nietleben. Die Verkehrssicherheit leidet m.M.n. an dieser Ampelkreuzung nicht und auch der Busverkehr läuft flüssig. Oder gibt es andere Zahlen aus der Unfallstatistik? Und wenn schon umbauen, warum dann keinen Kreisverkehr, der läuft meist flüssiger als eine Ampel?!

    Antworten
  5. Rudi sagt:
    4. Januar 2026 um 20:49 Uhr

    Wann hört dieser bürokratische Wahnsinn endlich auf?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert