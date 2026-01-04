Nicht StVO-Konform: Ampel statt Fußgängerüberweg an der Kreuzung Salzmünder Straße / Stadtforststraße in Dölau
Wer von der Salzmünder Straße nach rechts in die Stadtforststraße in Halle (Saale) abbiegen will, kennt die Situation: An der Ampel muss man sich nicht anstellen, denn sie steht erst hinter dem Abzweig. Stattdessen regelt bislang ein Fußgängerüberweg den Verkehr. Doch genau diese Lösung entspricht nach Angaben der Stadtverwaltung nicht den geltenden Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO). Nun soll der Knotenpunkt umfassend umgebaut werden – für mehr Sicherheit, aber auch mit erheblichen Kosten. 720.000 Euro werden investiert.
Künftig wird die bestehende Lichtsignalanlage so erweitert, dass sie auch für rechtsabbiegende Fahrzeuge sowie für querende Fußgängerinnen und Fußgänger gilt. Der derzeitige Fußgängerüberweg (FGÜ) wird zurückgebaut und vollständig in die Ampelanlage integriert. Die Querungsstelle bleibt dabei an ihrem bisherigen Standort, wird jedoch künftig signalisiert.
Ziel der Maßnahme ist nach Angaben der Stadtverwaltung vor allem eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. Insbesondere Schulkinder sowie mobilitätseingeschränkte Menschen sollen die Straße künftig sicherer überqueren können. Gleichzeitig verspricht sich die Stadt eine optimierte Verkehrsführung im gesamten Kreuzungsbereich.
Der Rückbau des Fußgängerüberwegs umfasst die Entfernung von Markierungen, Beschilderungen und Rohrpfosten. Im Gegenzug wird die vorhandene Ampelanlage technisch erweitert: Neue Masten, Signalgeber, Anforderungstaster sowie Kabeltrassen werden installiert. Zudem wird die Anlage modernisiert – unter anderem mit LED-Technik und Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbeeinträchtigte.
Auch baulich wird nachgerüstet. Aufgrund steigender Windanforderungen werden die bisherigen Ampelmasten durch stabilere Maste mit Auslegern ersetzt. Die Fundamente entstehen als sogenannte Bohrrohrgründungen, um ein Verdrehen der Ausleger zu verhindern und eine gute Sicht auf die Signale sicherzustellen.
Ein weiterer Bestandteil des Projekts ist die Bevorrechtigung des öffentlichen Nahverkehrs. Für die Busse der Linie 21 wird ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem nachgerüstet, das die Ampel über Funk mit dem Verkehrsrechner der Stadt verbindet. Zudem werden sämtliche Fahrbahnmarkierungen im Kreuzungsbereich erneuert.
Nach Abschluss der Arbeiten sieht die Stadt in dem Umbau eine wichtige Investition in die Verkehrssicherheit und die städtische Infrastruktur. Die Maßnahme soll nicht nur den Verkehrsfluss verbessern, sondern auch die Zukunftsfähigkeit des Knotenpunkts stärken.
Und die Tatsache, dass das nicht Gesetzes-Konform ist, merkt man erst jetzt? Wo waren denn die ganzen Fachleute der Stadtverwaltung, als das geplant und ausgeführt wurde? Wer war der Geschäftsbereichsleiter und wer war dessen Vorgesetzte? Das kann man sich nicht ausdenken, welcher Zirkusclown hier wieder sein „okay“ gegeben hat. Jetzt muss umgebaut werden und man hat bisher noch nicht einmal die Gewissheit, dass das LVA den Haushalt genehmigt…
Wieviele Unfälle gabs denn in den letzten Jahren? Wenn man die Sicherheit verbessern will, muß man ja Zahlen haben. Und Probleme.
Klingt für mich nach einer Hilfe für notleidende Siemens-Aktionäre.
„das die Ampel über Funk mit dem Verkehrsrechner der Stadt verbindet“
Für eine Vorrangschaltung für 1 (EINE!) Buslinie?
Meine Güte, das machen andere Kommunen seit Jahren mit einem Anforderungssystem in den Fahrzeugen für wenige Euro.
Sogar für Rettungsdienste…
Empfehlung für die Verwaltung:
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/ampelschaltung_fuer_rettungswagen.php5
Wenn ihr die Verkehrssicherheit verbessern wollt, baut endlich einen ordentlichen Radweg von Dölau nach Nietleben. Die Verkehrssicherheit leidet m.M.n. an dieser Ampelkreuzung nicht und auch der Busverkehr läuft flüssig. Oder gibt es andere Zahlen aus der Unfallstatistik? Und wenn schon umbauen, warum dann keinen Kreisverkehr, der läuft meist flüssiger als eine Ampel?!
Wann hört dieser bürokratische Wahnsinn endlich auf?