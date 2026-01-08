PKW in der Schlosserstraße aufgebrochen
Dem hiesigen Polizeirevier wurden am heutigen Tag gegen 08.00 Uhr der Einbruch in einen abgestellten PKW im Bereich Schlosserstraße in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen manipulierten die/der unbekannten Täter eine Scheibe des geparkten Fahrzeuges und entwendete eine im Innenraum abgestellte Tasche mit diversen persönlichen Dokumenten und einer EC-Karte. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur entstandenen Gesamtschadenshöhe angegeben werden. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen aufgenommen.
