Polizei-Bilanz zum Jahreswechsel im Saalekreis

Im Saalekreis kam es im Zusammenhang mit Silvester zu mehreren polizeilichen Einsätzen. Zudem kam es zu zahlreichen Mülltonnenbränden im gesamten Landkreis. Nachfolgend ein Auszug aus dem Einsatzgeschehen:

Zwei Personen leichtverletzt

Merseburg- In der Straße des Friedens explodierte am Mittwoch gegen 05.45 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus bisher ungeklärter Ursache in einem Kinderzimmer eine Feuerwerksrakete. Die Eltern löschten das hierdurch entstandene Feuer mittels Wasser und kamen wegen Verdachtes auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Brand

Schraplau- Die Freiwilligen Feuerwehren Esperstedt, Alberstedt, Farnstädt und Röblingen waren am Dienstagnachmittag mit 10 Fahrzeugen und 35 Kameraden in der Dr.-Gebhardt-Straße im Einsatz. In einem leerstehenden Haus brannte aus bisher unbekannter Ursache Unrat im Kellerbereich. Das Feuer war schnell gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand geringer Sachschaden.

Pyrotechnik sichergestellt

Bad Dürrenberg- Im Rahmen der Streifentätigkeit befuhren die Beamten die Schladebacher Straße und kontrollierten am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr einen PKW-Fahrer. Im Kofferraum des Wagens wurden 103 verbotene pyrotechnische Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet.

Körperverletzung

Merseburg- In einer Wohnung in der August-Bebel-Straße kam es Mittwoch gegen 23.00 Uhr bei einer Silvesterfeier zu verbalen Streitigkeiten und darauffolgend zu einer Körperverletzung. Eine Person wurde leichtverletzt.

Schwere Handverletzung

Merseburg- In der Albrecht-Dürer-Straße erlitt Neujahr kurz nach Mitternacht ein 28-Jähriger beim Zünden von Böllern schwere Handverletzungen und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Es handelte sich um Böller der Feuerwerkskategorie 4, welche nur von Personen mit Fachkundenachweis verwendet werden dürfen. Weitere Pyrotechnik dieser Art wurde vor Ort sichergestellt.

Verhinderungsgewahrsam

Bad Dürrenberg- Polizeibeamte kamen am Donnerstag gegen 01.15 Uhr im Lönsweg zum Einsatz, da eine aggressive Person vom Balkon pyrotechnische Erzeugnisse wirft. Personen wurden nicht verletzt. Der Beschuldigte öffnete den Polizeibeamten die Wohnungstür, hielt eine Eisenstange in der Hand und hob diese in bedrohlicher Art und Weise. Unter Androhung des Einsatzes der polizeilichen Schusswaffe wurde der Mann aufgefordert, diese abzulegen. Dem kam der 47-Jährige nach. Da er weiterhin aggressiv reagierte, wurde der unter Alkoholeinfluss stehende Mann in Verhinderungsgewahrsam genommen.

Brand

Bad Lauchstädt- Im Ortsteil Schafstädt brannte am Donnerstag kurz vor 01.00 Uhr an einem Wohnhaus ein Vorbau und Mobiliar. Auch ein Fenster wurde beschädigt. Vermutlich wurde der Brand durch Feuerwerksreste ausgelöst. Die Bewohner ergriffen vor Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschmaßnahmen. Verletzt wurde niemand.