Saaleschwimmen, Mini-Weihnachtsmärkte, offene Kirchen: Saale-Advent am Wochenende in Halle

Der Fluss-Stadt-Halle e.V. lädt auch in diesem Jahr zum “Advent an der Saale” ein. An 18 verschiedenen Stationen gibt es am kommenden Wochenende, 6. und 7. Dezember 2025, ein buntes Programm.

Kirche St. Petrus Wörmlitz, Anglerstraße

Sa+So 10-17 Uhr: offene Kirche

Sa 11 Uhr: Orgelandacht mit Elieser Kauschke

Roter Milan, Böllberger Weg

Sa 11.30-22 Uhr

So 11.30-15.30 & 17-22 Uhr

Kirche St. Nikolaus Böllberg, Böllberger Weg

Sa+So 10-17 Uhr offene Kirche

Sa 11.30 Uhr Kirchenführung

Cafe & mehr, Böllberger Weg

Sa+So 8-15 Uhr: Frühstücksbüffet und Mittagsangebot

WUK Theater Quartier, Holzplatz

So 15-18 Uhr: Feuerschale mit Musik, Punsch und Knüppelkuchen, 16 Uhr Lesung mit Juliane Blech

Planetarium, Holzplatz

Sa 14 Uhr: Eine Sternreise für Kinder

Sa 15.30 Uhr: Sternstunde – unser Himmel zur Weihnachtszeit

Sa 17 Uhr: Tausend Sterne sind ein Dom, Weihnachtsmusik zum Sternenglanz

So 14 Uhr: Das Rätsel des Weihnachtssterns, für Kinder

Schwemme, An der Schwemme

Sa+So 14-18 Uhr: Adventsmarkt: Heißgetränke, Feuerschale

Neue Residenz

Sa+So 10.19 Uhr: Adventsausstellung

Kreativquartier, Mühlpforte

Sa 14-18 Uhr: offenes Atelier

Pfälzer Ufer

Sa+So 14-18 Uhr: Weihnachtsmarkt – Erwärmendes für Leib und Seele, Schönes zum Verschenken

Peißnitzhaus

Sa+So: Knüppelkuchen und Getränke an der Feuerschale

Sa 15 Uhr: Lesung mit Roland Gebert

So 14-18 Uhr: Spielwiese am Kamin

Saalestrand, Ziegelwiese

Sa 14 Uhr: Nikolausschwimmen

MS MakeScience, Saalestrand

So 15-17 Uhr: Glühwein am Lastenrad

Bootshaus 5, Riveufer

Sa+So 13-19 Uhr: Glühwein und mehr

Kunstverein Talstraße

Sa+So 11-17 Uhr: Ausstellung “Echo des Unbekannten. Vom Umgang mit Tod und Vergänglichkeit”

Kaffeehaus Wittekind, Seebener Straße

Sa+So 9-21 Uhr: Köstliches für Leib und Seele

Evangelische Kirche St. Briccius, Pfarrstraße

Sa 16.30 Uhr: Weihnachtskonzert mit dem gemischten Chor Peißen

So 15 Uhr: Weihnachtskonzert mit Dillan Kushev

Café-Stübchen Trotha, Trothaer Straße

Sa+So 13-17 Uhr: Kaffee und mehr

Sa+So 13-17 Uhr: Kaffee und mehr

