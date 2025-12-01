Saaleschwimmen, Mini-Weihnachtsmärkte, offene Kirchen: Saale-Advent am Wochenende in Halle
Der Fluss-Stadt-Halle e.V. lädt auch in diesem Jahr zum “Advent an der Saale” ein. An 18 verschiedenen Stationen gibt es am kommenden Wochenende, 6. und 7. Dezember 2025, ein buntes Programm.
Kirche St. Petrus Wörmlitz, Anglerstraße
Sa+So 10-17 Uhr: offene Kirche
Sa 11 Uhr: Orgelandacht mit Elieser Kauschke
Roter Milan, Böllberger Weg
Sa 11.30-22 Uhr
So 11.30-15.30 & 17-22 Uhr
Kirche St. Nikolaus Böllberg, Böllberger Weg
Sa+So 10-17 Uhr offene Kirche
Sa 11.30 Uhr Kirchenführung
Cafe & mehr, Böllberger Weg
Sa+So 8-15 Uhr: Frühstücksbüffet und Mittagsangebot
WUK Theater Quartier, Holzplatz
So 15-18 Uhr: Feuerschale mit Musik, Punsch und Knüppelkuchen, 16 Uhr Lesung mit Juliane Blech
Planetarium, Holzplatz
Sa 14 Uhr: Eine Sternreise für Kinder
Sa 15.30 Uhr: Sternstunde – unser Himmel zur Weihnachtszeit
Sa 17 Uhr: Tausend Sterne sind ein Dom, Weihnachtsmusik zum Sternenglanz
So 14 Uhr: Das Rätsel des Weihnachtssterns, für Kinder
Schwemme, An der Schwemme
Sa+So 14-18 Uhr: Adventsmarkt: Heißgetränke, Feuerschale
Neue Residenz
Sa+So 10.19 Uhr: Adventsausstellung
Kreativquartier, Mühlpforte
Sa 14-18 Uhr: offenes Atelier
Pfälzer Ufer
Sa+So 14-18 Uhr: Weihnachtsmarkt – Erwärmendes für Leib und Seele, Schönes zum Verschenken
Peißnitzhaus
Sa+So: Knüppelkuchen und Getränke an der Feuerschale
Sa 15 Uhr: Lesung mit Roland Gebert
So 14-18 Uhr: Spielwiese am Kamin
Saalestrand, Ziegelwiese
Sa 14 Uhr: Nikolausschwimmen
MS MakeScience, Saalestrand
So 15-17 Uhr: Glühwein am Lastenrad
Bootshaus 5, Riveufer
Sa+So 13-19 Uhr: Glühwein und mehr
Kunstverein Talstraße
Sa+So 11-17 Uhr: Ausstellung “Echo des Unbekannten. Vom Umgang mit Tod und Vergänglichkeit”
Kaffeehaus Wittekind, Seebener Straße
Sa+So 9-21 Uhr: Köstliches für Leib und Seele
Evangelische Kirche St. Briccius, Pfarrstraße
Sa 16.30 Uhr: Weihnachtskonzert mit dem gemischten Chor Peißen
So 15 Uhr: Weihnachtskonzert mit Dillan Kushev
Sa+So 13-17 Uhr: Kaffee und mehr
Café-Stübchen Trotha, Trothaer Straße
Sa+So 13-17 Uhr: Kaffee und mehr
