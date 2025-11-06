Schiepziger Straße in Lettin ab Montag wegen Fahrbahnsanierung gesperrt

Wegen der notwendigen Fahrbahnsanierung durch die Stadt muss nach Angaben der Stadtverwaltung die Schiepziger Straße zwischen der Verkehrsinsel am Rand der Ortslage Lettin und den Grundstücken in Höhe der Hausnummer 59 von Dienstag, 11. November, bis voraussichtlich zum 21. November 2025 voll gesperrt werden.

Eine Umleitung ist über Waldstraße, Stadtforststraße, Salzmünder Straße und Neuragoczystraße ausgeschildert. Die Schiepziger Straße kann als Sackgasse bis Sperrung befahren werden.